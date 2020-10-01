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01.10.2020 17:31
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МИД РФ заявил о фактах переброски иностранных боевиков в Карабах

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что у российской стороны есть собственные сведения о перемещении в зону боевых действий в Карабахе иностранных боевиков.

«Россия располагает информацией о переброске иностранных боевиков в зону нагорно-карабахского конфликта», — цитирует 1 октября заявление Марии Захаровой ТАСС.

По ее словам, «контрпродуктивные и безответственные» действия третьих сил могут спровоцировать дальнейшую эскалацию разгорающегося в регионе конфликта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сирийские боевики из Турции присоединились к боевым действиям в Карабахе.

Президент Франции, а также его коллеги из США и России выступили сегодня, 1 октября, с совместным заявлением по поводу ситуации в Карабахе. Лидеры призвали вернуться к переговорам. Накануне Макрон и Путин осудили разгорающийся конфликт.

С начала конфликта в Карабахе Кремль, Госдеп и ЕС неоднократно выступали против боевых действий.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (6)

Sergik7
Кто то хочет успеть поделить Карабах до выборов в сша. Байден долгое время был сторонником армении и карабаха. И выделял на это ресурсы.
Rufus
Ну заявил МИД и что? Ранее МИД не раз заявлял о готовящихся провокациях белых касок в САР. И что? Толк-то от этих заявлений какой? Может надо что-то уже поделать вместо никому не нужных заявлений?
Агроном аэродрома
Это не боевики. Это отпускники(тм).
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