МИД РФ заявил о фактах переброски иностранных боевиков в Карабах
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что у российской стороны есть собственные сведения о перемещении в зону боевых действий в Карабахе иностранных боевиков.
«Россия располагает информацией о переброске иностранных боевиков в зону нагорно-карабахского конфликта», — цитирует 1 октября заявление Марии Захаровой ТАСС.
По ее словам, «контрпродуктивные и безответственные» действия третьих сил могут спровоцировать дальнейшую эскалацию разгорающегося в регионе конфликта.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сирийские боевики из Турции присоединились к боевым действиям в Карабахе.
Президент Франции, а также его коллеги из США и России выступили сегодня, 1 октября, с совместным заявлением по поводу ситуации в Карабахе. Лидеры призвали вернуться к переговорам. Накануне Макрон и Путин осудили разгорающийся конфликт.
С начала конфликта в Карабахе Кремль, Госдеп и ЕС неоднократно выступали против боевых действий.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.