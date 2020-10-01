Макрон заявил об участии сирийских исламистов в карабахском конфликте

Президент Франции заявил, что располагает доказательствами участия исламистов в боевых действиях на территории непризнанной республики Нагорный Карабах.



«Мы располагаем точной информацией, которая указывает на то, что сирийские боевики покинули поле боя в Газиантепе, чтобы присоединиться к боевым действиям в Карабахе», — цитирует 1 октября заявление Макрона ТАСС.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе.

Армянская сторона и ранее указывала на возможное участие Турции в конфликте, однако в Баку заверили, что поддержка Анкары исключительно моральная.