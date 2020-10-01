Макрон заявил об участии сирийских исламистов в карабахском конфликте
Президент Франции заявил, что располагает доказательствами участия исламистов в боевых действиях на территории непризнанной республики Нагорный Карабах.
«Мы располагаем точной информацией, которая указывает на то, что сирийские боевики покинули поле боя в Газиантепе, чтобы присоединиться к боевым действиям в Карабахе», — цитирует 1 октября заявление Макрона ТАСС.
По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе.
Армянская сторона и ранее указывала на возможное участие Турции в конфликте, однако в Баку заверили, что поддержка Анкары исключительно моральная.
Президент Франции, а также его коллеги из США и России выступили сегодня, 1 октября, с совместным заявлением по поводу ситуации в Карабахе. Лидеры призвали вернуться к переговорам. Накануне Макрон и Путин осудили разгорающийся конфликт.
С начала конфликта в Карабахе Кремль, Госдеп и ЕС неоднократно выступали против боевых действий.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.