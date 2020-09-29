Президент Армении: Есть угроза существованию армянского народа. Турция «фактически вовлечена» в конфликт в Карабахе
Турецкие военные советники принимают участие в руководстве действиями азербайджанских военных в Карабахе. Об этом 29 сентября заявил президент Армении Никол Пашинян в эфире телеканала «Россия».
«Турция фактически вовлечена в карабахский конфликт», — подчеркнул он. Пашинян считает, что эта страна «ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт в Карабахе». По словам президента Армении, «сейчас есть угроза существованию армянского народа».
Он также ответил на вопрос о готовности к переговорам с Баку: «Для переговоров нужна соответствующая атмосфера, трудно говорить об этом, пока идут военные действия», — заявил армянский лидер.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев также в эфире телеканала «Россия» заявил, что переговоров с Ереваном «быть не может». Он заверял, что Турция оказывает Азербайджану только моральную поддержку.
Турецкий МИД заявил, что готов поддержать Азербайджан и «на поле боя». Армения заявляла, что в Карабахе уже воюют боевики из Сирии, привлеченные турками. Турция в ответ заявила, что на стороне Еревана выступают иностранные наемники, связанные с Рабочей партией Курдистана. Обе стороны отрицают обвинения и уверяют, что воюют своими силами. Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта».
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.