Президент Армении: Есть угроза существованию армянского народа. Турция «фактически вовлечена» в конфликт в Карабахе

Турецкие военные советники принимают участие в руководстве действиями азербайджанских военных в Карабахе. Об этом 29 сентября заявил президент Армении Никол Пашинян в эфире телеканала «Россия».



«Турция фактически вовлечена в карабахский конфликт», — подчеркнул он. Пашинян считает, что эта страна «ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт в Карабахе». По словам президента Армении, «сейчас есть угроза существованию армянского народа».



Он также ответил на вопрос о готовности к переговорам с Баку: «Для переговоров нужна соответствующая атмосфера, трудно говорить об этом, пока идут военные действия», — заявил армянский лидер.

