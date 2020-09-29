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29.09.2020 19:07
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Президент Азербайджана: Переговоров с Ереваном «быть не может». Турция оказывает только моральную поддержку

Азербайджанские власти не планируют никаких переговоров с Ереваном «с учетом нынешней позиции руководства Армении». Об этом в эфире телеканала «Россия» 29 сентября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также он заверил, что Турция оказывает только моральную поддержку его стране. ⚡️«ВВС Турции никоим образом не участвуют в боевых действиях в Карабахе», — подчеркнул Алиев. По его словам, Армения якобы «пытается создать видимость», что в конфликте принимают участие много стран. Так, Турция, по мнению Алиева, стороной конфликта не является, но «играет стабилизирующую роль».

Отметим, ранее турецкий МИД заявил, что готов поддержать Азербайджан и «на поле боя». Армения заявляла, что в Карабахе уже воюют боевики из Сирии, привлеченные турками. Турция в ответ заявила, что на стороне Еревана выступают иностранные наемники, связанные с Рабочей партией Курдистана. Обе стороны отрицают обвинения и уверяют, что воюют своими силами. Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта».

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (3)

kukuruzza
Так вот,где турки у себя газовые месторождения нашли..
Pilat
Президент азербайджана выбирается на 7 лет неограниченное число раз...
Я что то не слышал протестов от просвещенного запада.
Может поэтому он так себя смело ведёт?
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Турция оказывает только моральную поддержку (с)
---- Рейтерс уже так не считает, приводя интервью с боевиками, и .... кстати ....
---- (с) Турецкие F-16 на авиабазе в Гяндже.
Были переброшены в Азербайджан летом этого года под предлогом учений Обратно не выводились. (фото).
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