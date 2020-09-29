Президент Азербайджана: Переговоров с Ереваном «быть не может». Турция оказывает только моральную поддержку
Азербайджанские власти не планируют никаких переговоров с Ереваном «с учетом нынешней позиции руководства Армении». Об этом в эфире телеканала «Россия» 29 сентября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Также он заверил, что Турция оказывает только моральную поддержку его стране. ⚡️«ВВС Турции никоим образом не участвуют в боевых действиях в Карабахе», — подчеркнул Алиев. По его словам, Армения якобы «пытается создать видимость», что в конфликте принимают участие много стран. Так, Турция, по мнению Алиева, стороной конфликта не является, но «играет стабилизирующую роль».
Отметим, ранее турецкий МИД заявил, что готов поддержать Азербайджан и «на поле боя». Армения заявляла, что в Карабахе уже воюют боевики из Сирии, привлеченные турками. Турция в ответ заявила, что на стороне Еревана выступают иностранные наемники, связанные с Рабочей партией Курдистана. Обе стороны отрицают обвинения и уверяют, что воюют своими силами. Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта».
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.