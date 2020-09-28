«Считаю это ниже своего достоинства». Леонид Рошаль не будет судиться с Юлией Навальной за обидные слова

Леонид Рошаль не будет судиться с Юлией Навальной из-за её поста в Instagram. Об этом глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта 28 сентября написал в своём Twitter-аккаунте.



«Я благодарю сотни тысяч тех, кто прочитал мой твит. Я благодарен и тем, кто по зову сердца выступил в мою защиту. Вместе с тем никого защищать себя не просил и просить не буду. Как и не буду подавать в суд. Считаю это ниже своего достоинства», — заявил Рошаль.

