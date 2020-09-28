«Считаю это ниже своего достоинства». Леонид Рошаль не будет судиться с Юлией Навальной за обидные слова
Леонид Рошаль не будет судиться с Юлией Навальной из-за её поста в Instagram. Об этом глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта 28 сентября написал в своём Twitter-аккаунте.
«Я благодарю сотни тысяч тех, кто прочитал мой твит. Я благодарен и тем, кто по зову сердца выступил в мою защиту. Вместе с тем никого защищать себя не просил и просить не буду. Как и не буду подавать в суд. Считаю это ниже своего достоинства», — заявил Рошаль.
Жена главы ФБК Алексея Навального обратилась к Рошалю через свой Instagram. Она упрекнула врача в том, что он хочет выведать информацию и выслужиться, а вовсе не помочь. «Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте» — так закончила Юлия Навальная свой пост, который стал ответом на предложение объединить силы российских и немецких врачей для скорейшего выздоровления Алексея Навального.
Врач ответил на колкое послание Навальной сдержанно, обращаясь к ней по имени и отчеству, а также пожелал здоровья её мужу.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.