Анализы Навального проверяет Организация по запрещению химического оружия. Лаборатории Швеции и Франции подтвердили отравление «Новичком»
Правительство Германии рассказало, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также независимые лаборатории из Франции и Швеции проверяют анализы российского оппозиционера.
«Федеральное правительство ФРГ подключило ОЗХО к анализу проб. Кроме того, две другие международные лаборатории уже предоставили доказательства того, что нервно-паралитический агент группы «Новичок» стал причиной отравления», — сообщил 14 сентября официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт в своем twitter.
На сайте кабмина ФРГ указано, что власти страны попросили ОЗХО проверить анализы Алексея Навального, так как ранее лаборатория бундесвера обнаружила в организме россиянина следы яда из группы «Новичок».
Федеральное правительство также обратилось к европейским партнерам — Франции и Швеции — с просьбой о проведении независимого анализа проб политика. «Результаты этого исследования, проведенного специальными лабораториями, теперь доступны и подтверждают доказательства Германии», — говорится в заявлении кабмина ФРГ.
Власти Германии призвали Россию предоставить объяснения о произошедшем с Навальным.
Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен оппозиционер, накануне сообщила, что его вывели из комы. Российская сторона отправила запрос по поводу ситуации с российским оппозиционером.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.