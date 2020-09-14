Анализы Навального проверяет Организация по запрещению химического оружия. Лаборатории Швеции и Франции подтвердили отравление «Новичком»

Правительство Германии рассказало, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также независимые лаборатории из Франции и Швеции проверяют анализы российского оппозиционера.



«Федеральное правительство ФРГ подключило ОЗХО к анализу проб. Кроме того, две другие международные лаборатории уже предоставили доказательства того, что нервно-паралитический агент группы «Новичок» стал причиной отравления», — сообщил 14 сентября официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт в своем twitter.

