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06.09.2020 16:59
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Жена Навального — Рошалю: Вы хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться

Юлия Навальная, жена оппозиционера Алексея Навального, ответила доктору Леониду Рошалю после его предложения немецким врачам создать совместную группу по изучению причин состояния оппозиционера. В своем инстаграме в воскресенье, 6 сентября, она написала, что ее мужу не нужна такая помощь.

«Доктор Рошаль, я хочу сказать: мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра, а кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет не даёт мне ни малейшей̆ возможности доверять вам и уважать вас. Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться. Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте», — написала 6 сентября Юлия Навальная в Instagram.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. Лаборатория Бундесвера заявила, что обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями. МИД России заявил, что «Новичок» разрабатывался на Западе.

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Комментарии (24)

SlawaPiter
Браво Юлия, Когда то Рошаль был врачом с большой буквы, но как связался с Кремлем и стал его агиткой для многих он умер.
kоt-obormot
А когда то был мужик, причем с большой буквы "М". А сейчас так, обслуга местного царька.
Поговаривают что папа этой Юлии очень секретный фсбешник. Вот смеху то будет, если когда нибудь выяснится, что весь этот навальный и прочее ФБК с начала и до конца проект ФСБ))
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