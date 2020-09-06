Жена Навального — Рошалю: Вы хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться
Юлия Навальная, жена оппозиционера Алексея Навального, ответила доктору Леониду Рошалю после его предложения немецким врачам создать совместную группу по изучению причин состояния оппозиционера. В своем инстаграме в воскресенье, 6 сентября, она написала, что ее мужу не нужна такая помощь.
«Доктор Рошаль, я хочу сказать: мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра, а кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет не даёт мне ни малейшей̆ возможности доверять вам и уважать вас. Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться. Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте», — написала 6 сентября Юлия Навальная в Instagram.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. Лаборатория Бундесвера заявила, что обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями. МИД России заявил, что «Новичок» разрабатывался на Западе.