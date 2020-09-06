Жена Навального — Рошалю: Вы хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться

Юлия Навальная, жена оппозиционера Алексея Навального, ответила доктору Леониду Рошалю после его предложения немецким врачам создать совместную группу по изучению причин состояния оппозиционера. В своем инстаграме в воскресенье, 6 сентября, она написала, что ее мужу не нужна такая помощь.



«Доктор Рошаль, я хочу сказать: мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра, а кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет не даёт мне ни малейшей̆ возможности доверять вам и уважать вас. Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться. Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте», — написала 6 сентября Юлия Навальная в Instagram.