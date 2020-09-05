Рошаль: Если Навальный был отравлен, считаем необходимым возбудить уголовное дело

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль сообщил, что она обратилась к немецкой врачебной палате с просьбой создать экспертную группу, которая изучит причину состояния оппозиционера Алексея Навального.

«Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате... для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального», — цитирует врача РБК.

«Если окажется, что Навальный действительно был отравлен, мы считаем необходимым в России возбудить уголовное дело. Такие вещи просто проходить не должны», — передает слова Рошаля ТАСС.