Рошаль: Если Навальный был отравлен, считаем необходимым возбудить уголовное дело
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль сообщил, что она обратилась к немецкой врачебной палате с просьбой создать экспертную группу, которая изучит причину состояния оппозиционера Алексея Навального.
«Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате... для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального», — цитирует врача РБК.
«Если окажется, что Навальный действительно был отравлен, мы считаем необходимым в России возбудить уголовное дело. Такие вещи просто проходить не должны», — передает слова Рошаля ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сравнил дела Навального и Скрипалей. Он заверил, что России «скрывать нечего».
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. Лаборатория Бундесвера заявила, что обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями. МИД России заявил, что «Новичок» разрабатывался на Западе.