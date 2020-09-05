МИД отреагировал на «враждебные заявления» по ситуации с Навальным, обвинив Запад в разработке «Новичка»

МИД России отреагировал на заявления МИД Франции и Германии о ситуации с Алексеем Навальным и разместил 5 сентября комментарий департамента информации и печати. «Фиксируем многочисленные враждебные по отношению к России заявления», — отмечается в тексте.

«Новичком» активно занимались на Западе, уверены в МИД. «В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют «Новичками», были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов», — подчёркивается в сообщении.