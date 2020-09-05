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05.09.2020 15:34
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Печать

МИД отреагировал на «враждебные заявления» по ситуации с Навальным, обвинив Запад в разработке «Новичка»

МИД России отреагировал на заявления МИД Франции и Германии о ситуации с Алексеем Навальным и разместил 5 сентября комментарий департамента информации и печати. «Фиксируем многочисленные враждебные по отношению к России заявления», — отмечается в тексте.

«Новичком» активно занимались на Западе, уверены в МИД. «В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют «Новичками», были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов», — подчёркивается в сообщении.

2 сентября правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера обнаружили в организме Навального следы яда из группы «Новичок». 3 сентября министр иностранных дел Германии попросил у России предоставить объяснения произошедшего. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после резкого ухудшения самочувствия на борту самолёта, направлявшегося из Томска в Москву. В омской больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а позже переправили в Берлин и поместили в клинику Charite.

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Комментарии (17)

Pilat
Ну наконец то МИД перестал изображать желе в холодильнике, и начал что то отвечать по делу.
Теперь пора вводить санкции, против западных разработчиков новичка.
DrDick
Короче, Обама виноват.
kiros
Ждем еще больше, бредовых версий и бреда, от наших "избранников"!
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