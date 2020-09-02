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02.09.2020 18:15
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«Отравление Навального доказано». МИД Германии хочет от России разъяснений

Министр иностранных дел Германии попросил у России предоставить объяснения произошедшего с Алексеем Навальным.

«МИД немедленно вызвал российского посла. Ему в очередной раз предоставили запрос федерального правительства объяснить предысторию этого теперь уже доказанного отравления Алексея Навального», — заявил 2 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время пресс-конференции, которая транслировалась в Instagram внешнеполитического ведомства.

По его словам, ФРГ призывает найти и наказать ответственных за произошедшее с Навальным. «Мы решительно осуждаем это нападение», — заверил министр. Ранее Маас пригрозил последствиями, после того как будет понятно, что стоит за состоянием российского оппозиционного политика.

Правительство Германии сегодня, 2 сентября, огласило результаты исследования немецких специалистов по ядам и отравляющим веществам. По их оценке, российского оппозиционера отравили химическим отравляющим веществом нервно-паралитического действия из группы «Новичок». Разработчики «Новичка», правда, в этом не уверены.

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Комментарии (20)

Smirnoff
Похоже,новичок только в Германии появился, может вызовем немецкого посла, чтобы разъяснил откуда и как?
Илья Кондратьев
Могли бы и что-то новое придумать, но видно пора сливать псевдоблоггера, не отрабатывает денежку
Хенгест
Бундесверовские специалисты по ядам обнаружили? Честь им и хвала. Теперь результаты исследований предъявляем специалистам (можно смешанной группе) для установления достоверности выводов. Потом призываем Во-Ван-Пу к ответу. По другому никак. Жаль мне придворного оппозиционера. Не нужно ему было на инсценировку соглашаться. Теперь придётся посетить жертвенный алтарь. Ибо назначен.
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