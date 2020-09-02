«Отравление Навального доказано». МИД Германии хочет от России разъяснений

Министр иностранных дел Германии попросил у России предоставить объяснения произошедшего с Алексеем Навальным.



«МИД немедленно вызвал российского посла. Ему в очередной раз предоставили запрос федерального правительства объяснить предысторию этого теперь уже доказанного отравления Алексея Навального», — заявил 2 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время пресс-конференции, которая транслировалась в Instagram внешнеполитического ведомства.



По его словам, ФРГ призывает найти и наказать ответственных за произошедшее с Навальным. «Мы решительно осуждаем это нападение», — заверил министр. Ранее Маас пригрозил последствиями, после того как будет понятно, что стоит за состоянием российского оппозиционного политика.

