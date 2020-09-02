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02.09.2020 17:51
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«Возможно, добавили что-то». Создатели «Новичка» на 100% не уверены, что Навального отравили именно этим веществом

Один из разработчиков «Новичка» заявил, что Алексея Навального могли отравить этим веществом нервно-паралитического действия только после смешения его с другим.

«Я пока не убеждён на 100%, что это А-234, которым пытались отравить Скрипалей, пока не будет масс-спектрографического анализа», — заявил 2 сентября Владимир Углёв в комментарии изданию «Открытые медиа».

По его словам, симптомы при отравлении «Новичком» отличаются от того, что было у оппозиционера. «При поражении А-234 картина совершенно другая. Первые признаки — это подергивание мышц, потоотделение, судороги. А тут — сразу же в кому. Возможно, добавили что-то», — отметил Углёв.

Другой разработчик вещества, Леонид Ринк, заявил в комментарии РИА «Новости», что симптомы у российского политика «абсолютно не похожи на отравление "Новичком"».

Политик не сразу впал в кому. Его ввели в это состояние в омской больнице, куда доставили после того, как ему стало плохо в самолете. В организме Навального в российском медучреждении ядов не нашли.

Правительство Германии, в свою очередь, утверждает, что специалисты Бундесвера обнаружили у пациента из РФ следы вещества из группы «Новичок».

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Комментарии (4)

baddancer
Отравление Навального "Новичком" привело бы его к смерти, а не к коме, заявил разработчик вещества.
Да что может знать о химическом веществе его РАЗРАБОТЧИК? Сейчас нам всё растолкуют ВИДЕОБЛОГЕРЫ и западные СМИ.
kоt-obormot
"А что это вы всыпали в бокальчик? Сейчас узнаешь. Пейте! Это придаст вам силы."©
Павел Павлов
.Дедушки из нашего политбюро-2 "Озеро" не могут понять что в современном информационном мире ничего не скрыть.А мы,граждане России, не желаем жить в мракобесии и тоталитаризме.
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