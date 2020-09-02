«Возможно, добавили что-то». Создатели «Новичка» на 100% не уверены, что Навального отравили именно этим веществом
Один из разработчиков «Новичка» заявил, что Алексея Навального могли отравить этим веществом нервно-паралитического действия только после смешения его с другим.
«Я пока не убеждён на 100%, что это А-234, которым пытались отравить Скрипалей, пока не будет масс-спектрографического анализа», — заявил 2 сентября Владимир Углёв в комментарии изданию «Открытые медиа».
По его словам, симптомы при отравлении «Новичком» отличаются от того, что было у оппозиционера. «При поражении А-234 картина совершенно другая. Первые признаки — это подергивание мышц, потоотделение, судороги. А тут — сразу же в кому. Возможно, добавили что-то», — отметил Углёв.
Другой разработчик вещества, Леонид Ринк, заявил в комментарии РИА «Новости», что симптомы у российского политика «абсолютно не похожи на отравление "Новичком"».
Политик не сразу впал в кому. Его ввели в это состояние в омской больнице, куда доставили после того, как ему стало плохо в самолете. В организме Навального в российском медучреждении ядов не нашли.
Правительство Германии, в свою очередь, утверждает, что специалисты Бундесвера обнаружили у пациента из РФ следы вещества из группы «Новичок».