«Возможно, добавили что-то». Создатели «Новичка» на 100% не уверены, что Навального отравили именно этим веществом

Один из разработчиков «Новичка» заявил, что Алексея Навального могли отравить этим веществом нервно-паралитического действия только после смешения его с другим.



«Я пока не убеждён на 100%, что это А-234, которым пытались отравить Скрипалей, пока не будет масс-спектрографического анализа», — заявил 2 сентября Владимир Углёв в комментарии изданию «Открытые медиа».



По его словам, симптомы при отравлении «Новичком» отличаются от того, что было у оппозиционера. «При поражении А-234 картина совершенно другая. Первые признаки — это подергивание мышц, потоотделение, судороги. А тут — сразу же в кому. Возможно, добавили что-то», — отметил Углёв.

