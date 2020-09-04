Лавров сравнил дела Навального и Скрипалей. Он заверил, что России «скрывать нечего»
Министр иностранных дел Сергей Лавров нашел схожесть в делах Алексея Навального и Сергея Скрипаля.
«Это напоминает историю со Скрипалями, тогда Лондон так же представил странам ЕС свои данные», — цитирует 4 сентября заявление Лаврова РИА «Новости»
По его словам, России в сложившейся ситуации «скрывать нечего». Лавров подчеркнул, что российская сторона подходит к заявлениям Запада «скептически» и ждет фактов. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Берлин пообещал дать РФ ответ по ситуации с российским оппозиционером «в ближайшее время». Лавров предположил, что сообщения немецкой стороны задерживаются из-за позиции МИД страны.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. Лаборатория Бундесвера накануне заявила, что обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями.