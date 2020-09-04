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04.09.2020 17:01
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Лавров сравнил дела Навального и Скрипалей. Он заверил, что России «скрывать нечего»

Министр иностранных дел Сергей Лавров нашел схожесть в делах Алексея Навального и Сергея Скрипаля.

«Это напоминает историю со Скрипалями, тогда Лондон так же представил странам ЕС свои данные», — цитирует 4 сентября заявление Лаврова РИА «Новости»

По его словам, России в сложившейся ситуации «скрывать нечего». Лавров подчеркнул, что российская сторона подходит к заявлениям Запада «скептически» и ждет фактов. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Берлин пообещал дать РФ ответ по ситуации с российским оппозиционером «в ближайшее время». Лавров предположил, что сообщения немецкой стороны задерживаются из-за позиции МИД страны.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. Лаборатория Бундесвера накануне заявила, что обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями.

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Комментарии (5)

Павел Павлов
Травительство Российской Федерации.Отравили его потому что оскорблял чувства ворующих.
260675881
«скрывать нечего»

В воздухе перуобываться серж чемпион. Вырожение лица (на лошадь похожа) не меняется.
Олег Баранов
Мне это сильно напоминает истории с нашими олимпиадными допингами - с тем же ожесточённым отрицанием на старте и аргументацией в духе: "неужели этот идиотизм может быть выгоден российским властям?". И эпическим приседанием в лужу в итоге.
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