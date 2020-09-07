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07.09.2020 16:40
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«Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы». Леонид Рошаль ответил на пост Юлии Навальной

Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль 7 сентября через свой твиттер обратился к Юлии Навальной, которая ранее резко высказалась о нем в ответ на его предложение объединить усилия с немецкими коллегами.

«Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя», — написал Рошаль.

Ранее жена главы ФБК Алексея Навального обратилась к Рошалю через свой Instagram. Она упрекнула врача в том, что он хочет выведать информацию и выслужиться, а вовсе не помочь. «Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте» — так закончила Юлия Навальная свой пост, который стал ответом на предложение объединить силы российских и немецких врачей для скорейшего выздоровления Алексея Навального.

В понедельник также стало известно, что Навального, проходящего лечение в немецкой клинике Charite, постепенно вывели из искусственной комы.

Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.

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Комментарии (6)

hal9000
А тем временем пока Навальный в коме ..коррупция в стране зашкаливает..чиновники и да вообще весь гос сектор пользуются моментом и тащат из казны все больше и больше..строят двухэтажные дачи..сметают с полок элитные авто
kоt-obormot
Мы тоже верили - что доктор Рошаль Человек с Большой Буквы. А теперь он просто платная говорящая голова нынешнего режЫма, и все!
Pilat
Не верит?
А зря.
Именно такие они, либералы.
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