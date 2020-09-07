«Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы». Леонид Рошаль ответил на пост Юлии Навальной
Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль 7 сентября через свой твиттер обратился к Юлии Навальной, которая ранее резко высказалась о нем в ответ на его предложение объединить усилия с немецкими коллегами.
«Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя», — написал Рошаль.
Ранее жена главы ФБК Алексея Навального обратилась к Рошалю через свой Instagram. Она упрекнула врача в том, что он хочет выведать информацию и выслужиться, а вовсе не помочь. «Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте» — так закончила Юлия Навальная свой пост, который стал ответом на предложение объединить силы российских и немецких врачей для скорейшего выздоровления Алексея Навального.
В понедельник также стало известно, что Навального, проходящего лечение в немецкой клинике Charite, постепенно вывели из искусственной комы.
Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.