«Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы». Леонид Рошаль ответил на пост Юлии Навальной

Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль 7 сентября через свой твиттер обратился к Юлии Навальной, которая ранее резко высказалась о нем в ответ на его предложение объединить усилия с немецкими коллегами.



«Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя», — написал Рошаль.

