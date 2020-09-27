Городские улицы в эти выходные наполнились ревом тысяч мотоциклов, воду в реках и каналах взбудоражили сотни аквабайкеров и сап-серферов. Два дня петербуржцев и гостей северной столицы водили по экскурсиям, а воскресным вечером развлекут пиротехникой и акробатическими полетами над Невой. «Фонтанка» показывает, как Петербург впервые отмечал Всемирный день туризма.

Туристами в этом пандемийном году предложили почувствовать себя самим жителям города. В полдень 26 сентября Дворцовую площадь заполнили двухколесные «железные кони» — петербургские байкеры ждали команды «старт», чтобы единым строем проехать по улицам, мостам и набережным в честь закрытия мотосезона — 2020.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Вытянувшаяся вдоль стен Зимнего дворца и здания Главного штаба колонна едва ли не замыкалась в единую окружность: по подсчетам организаторов, мероприятие собрало около 5000 участников. Среди байкеров фотокорреспондент «Фонтанки» заметил и Александра Розенбаума. Строй с ревом проехал по Дворцовой набережной, Троицкому мосту, Петровской и Петроградской набережным, свернул на Сампсониевский мост и Пироговскую набережную и дошел до финальной точки — Лахтинского проспекта, 85.

автор видео Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»

Ночь с 26 на 27 сентября украсило шоу «Поющие мосты» — Дворцовый разводили под звуки классической и советской музыки. А воскресную программу открыл очередной заплыв «Фонтанка-SUP». К 10:30 у Краснофлотского моста возле набережной Крюкова канала, 3, собралось больше 250 сап-серферов. С прогулки на борде утро, к слову, начал и вице-губернатор Максим Соколов.

автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» «Фонтанка.ру» «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Хотя участников в костюмах было не так много, как обычно, над водой выделялся, например, игрок СКА и девушка в русском народном костюме. Кто-то взял на борд свою собаку. Пройдя двухкилометровый маршрут по Мойке, серферы остановились у Зеленого моста, чтобы размяться под хит Uno петербургской группы Little Big, и повернули обратно.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

В 12:40 к закрытию водного сезона присоединились аквабайкеры. Парад из 150 гидроциклов отправился от набережной у Южной дороги на Крестовском острове в сторону каналов. Бурлящую воду петербуржцы наблюдали у берегов Мойки и Фонтанки, после чего колонна растворилась в акватории Невы.

автор видео Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

В это время в центре Петербурга открылся новый арт-объект. Скульптура в виде буквы «Т» появилась в Тележном переулке. Хотя работа художника Стаса Багса и вызывает ассоциации с праздником, в день которого ее открыли, на самом деле ее основа — образ железных деталей, которые петербуржцы 15–20 лет назад повсюду находили во дворах. Сам автор объяснил смысл арта так: «Это мое путешествие, мой туризм в мое детство». Новый объект продолжил тему «оживших» букв кириллицы, появившихся в Петербурге в августе 2020 года.

автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»

Празднование еще не закончилось. В 21:20 стартует программа на Неве: сначала горожане смогут посмотреть на пиротехническое флайборд-шоу, а в 21:40 — на праздничный салют. Участники на летающих досках-флайбордах проделают в воздухе акробатические трюки под световыми иллюминациями, выступят и гидроциклисты в световых жилетах.

В течение двух дней петербуржцам также были доступны бесплатные пешие экскурсии по городу, прогулки на двухэтажных автобусах и речных трамваях, посещение музеев и квесты. Всемирный день туризма город на Неве отмечал впервые. Для этого правительство Северной столицы совместно с участниками рынка разработало акцию «Неповторимое очарование гостеприимного Петербурга». По замыслу организаторов, фестиваль даст начало рестарту отрасли после пандемийного затишья.