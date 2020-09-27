Ревущие мотоциклы, парад аквабайкеров и огненное шоу над Невой. Как Петербург отметил Всемирный день туризма
Городские улицы в эти выходные наполнились ревом тысяч мотоциклов, воду в реках и каналах взбудоражили сотни аквабайкеров и сап-серферов. Два дня петербуржцев и гостей северной столицы водили по экскурсиям, а воскресным вечером развлекут пиротехникой и акробатическими полетами над Невой. «Фонтанка» показывает, как Петербург впервые отмечал Всемирный день туризма.
Туристами в этом пандемийном году предложили почувствовать себя самим жителям города. В полдень 26 сентября Дворцовую площадь заполнили двухколесные «железные кони» — петербургские байкеры ждали команды «старт», чтобы единым строем проехать по улицам, мостам и набережным в честь закрытия мотосезона — 2020.
Вытянувшаяся вдоль стен Зимнего дворца и здания Главного штаба колонна едва ли не замыкалась в единую окружность: по подсчетам организаторов, мероприятие собрало около 5000 участников. Среди байкеров фотокорреспондент «Фонтанки» заметил и Александра Розенбаума. Строй с ревом проехал по Дворцовой набережной, Троицкому мосту, Петровской и Петроградской набережным, свернул на Сампсониевский мост и Пироговскую набережную и дошел до финальной точки — Лахтинского проспекта, 85.
автор видео Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»
Ночь с 26 на 27 сентября украсило шоу «Поющие мосты» — Дворцовый разводили под звуки классической и советской музыки. А воскресную программу открыл очередной заплыв «Фонтанка-SUP». К 10:30 у Краснофлотского моста возле набережной Крюкова канала, 3, собралось больше 250 сап-серферов. С прогулки на борде утро, к слову, начал и вице-губернатор Максим Соколов.
Хотя участников в костюмах было не так много, как обычно, над водой выделялся, например, игрок СКА и девушка в русском народном костюме. Кто-то взял на борд свою собаку. Пройдя двухкилометровый маршрут по Мойке, серферы остановились у Зеленого моста, чтобы размяться под хит Uno петербургской группы Little Big, и повернули обратно.
В 12:40 к закрытию водного сезона присоединились аквабайкеры. Парад из 150 гидроциклов отправился от набережной у Южной дороги на Крестовском острове в сторону каналов. Бурлящую воду петербуржцы наблюдали у берегов Мойки и Фонтанки, после чего колонна растворилась в акватории Невы.
автор видео Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
В это время в центре Петербурга открылся новый арт-объект. Скульптура в виде буквы «Т» появилась в Тележном переулке. Хотя работа художника Стаса Багса и вызывает ассоциации с праздником, в день которого ее открыли, на самом деле ее основа — образ железных деталей, которые петербуржцы 15–20 лет назад повсюду находили во дворах. Сам автор объяснил смысл арта так: «Это мое путешествие, мой туризм в мое детство». Новый объект продолжил тему «оживших» букв кириллицы, появившихся в Петербурге в августе 2020 года.
Празднование еще не закончилось. В 21:20 стартует программа на Неве: сначала горожане смогут посмотреть на пиротехническое флайборд-шоу, а в 21:40 — на праздничный салют. Участники на летающих досках-флайбордах проделают в воздухе акробатические трюки под световыми иллюминациями, выступят и гидроциклисты в световых жилетах.
В течение двух дней петербуржцам также были доступны бесплатные пешие экскурсии по городу, прогулки на двухэтажных автобусах и речных трамваях, посещение музеев и квесты.
Всемирный день туризма город на Неве отмечал впервые. Для этого правительство Северной столицы совместно с участниками рынка разработало акцию «Неповторимое очарование гостеприимного Петербурга». По замыслу организаторов, фестиваль даст начало рестарту отрасли после пандемийного затишья.
Международный праздник Всемирный день туризма (World Tourism Day) отмечается ежегодно 27 сентября. Он был учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), одобренной в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Основная цель праздника — развитие туризма и освещение его вклада в мировую экономику, а также укрепление связей между странами. В России Всемирный день туризма отмечается с 1983 года.