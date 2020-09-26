С Дворцовой площади выдвинулась колонна байкеров в честь закрытия мотосезона. В полдень, 26 сентября, железные кони открыли в Петербурге празднование Всемирного дня туризма.

«Проезд посвящен закрытию мотосезона, но не закрытию туристского сезона», — отметил председатель комитета по туризму Сергей Корнеев. Он заверил, что город продолжит проводить мероприятия на открытом воздухе в соответствии с нормами безопасности.

Колонна на старте по всему диаметру окружила Дворцовую площадь, передает корреспондет «Фонтанки». Около 5000 мотоциклов проедут от Зимнего дворца до Лахты. Маршрут пройдет через Троицкий мост, Петровскую и Петроградскую набережные, Сампсониевский мост и Пироговскую набережную.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как Петербург реализует программу Safe Travels.

В этот уик-энд в Петербурге отмечают Всемирный день туризма. 26 и 27 сентября пройдет фестиваль «Неповторимое очарование гостеприимного Петербурга», организованный правительством Северной столицы совместно с участниками рынка.

В ночь с 26 на 27 сентября под музыку будет разведен Дворцовый мост, в воскресенье горожан ожидает пиротехническое флайборд-шоу с трюками и праздничный салют с участием мотоциклистов. Все выходные для желающих бесплатно работают музеи, туристические автобусы и кораблики. Подробности о том, как на них попасть, читайте в материале «Фонтанки».

Международный праздник Всемирный день туризма (World Tourism Day) отмечается ежегодно 27 сентября. Он был учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), одобренной в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Основная цель праздника — развитие туризма и освещение его вклада в мировую экономику, а также укрепление связей между странами. В России Всемирный день туризма отмечается с 1983 года.