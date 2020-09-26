С Дворцовой площади выдвинулась колонна мотобайкеров. В Петербурге отмечают Всемирный день туризма
С Дворцовой площади выдвинулась колонна байкеров в честь закрытия мотосезона. В полдень, 26 сентября, железные кони открыли в Петербурге празднование Всемирного дня туризма.
Колонна на старте по всему диаметру окружила Дворцовую площадь, передает корреспондет «Фонтанки». Около 5000 мотоциклов проедут от Зимнего дворца до Лахты. Маршрут пройдет через Троицкий мост, Петровскую и Петроградскую набережные, Сампсониевский мост и Пироговскую набережную.
«Проезд посвящен закрытию мотосезона, но не закрытию туристского сезона», — отметил председатель комитета по туризму Сергей Корнеев. Он заверил, что город продолжит проводить мероприятия на открытом воздухе в соответствии с нормами безопасности.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как Петербург реализует программу Safe Travels.
В этот уик-энд в Петербурге отмечают Всемирный день туризма. 26 и 27 сентября пройдет фестиваль «Неповторимое очарование гостеприимного Петербурга», организованный правительством Северной столицы совместно с участниками рынка.
В ночь с 26 на 27 сентября под музыку будет разведен Дворцовый мост, в воскресенье горожан ожидает пиротехническое флайборд-шоу с трюками и праздничный салют с участием мотоциклистов. Все выходные для желающих бесплатно работают музеи, туристические автобусы и кораблики. Подробности о том, как на них попасть, читайте в материале «Фонтанки».
Международный праздник Всемирный день туризма (World Tourism Day) отмечается ежегодно 27 сентября. Он был учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), одобренной в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Основная цель праздника — развитие туризма и освещение его вклада в мировую экономику, а также укрепление связей между странами. В России Всемирный день туризма отмечается с 1983 года.