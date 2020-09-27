Закрытие водного сезона SUP-серферов началось в Петербурге в воскресенье, 27 сентября. Больше 250 участников начали заплыв от Краснофлотского моста на Крюковом канале. В городе отмечают международный День туризма.

Среди сап-серферов корреспондент «Фонтанки» обнаружил и вице-губернатора Максима Соколова. Он поздравил участников с Днем туризма и дал напутствие: «Только вперед!»

Парад сап-серферов стартовал в 10:30. Петербуржцы движутся в сторону Мойки. В 11:15 там должен пройти общий флешмоб — несколько сотен участников в различных костюмах соберутся у Зелёного моста.

В этот уик-энд в Петербурге отмечают Всемирный день туризма. 26 и 27 сентября проходит фестиваль «Неповторимое очарование гостеприимного Петербурга», организованный правительством Северной столицы совместно с участниками рынка.

В воскресенье горожан ожидает пиротехническое флайборд-шоу с трюками и праздничный салют с участием мотоциклистов. Все выходные для желающих бесплатно работают музеи, туристические автобусы и кораблики. Подробности о том, как на них попасть, читайте в материале «Фонтанки».

Международный праздник Всемирный день туризма (World Tourism Day) отмечается ежегодно 27 сентября. Он был учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), одобренной в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Основная цель праздника — развитие туризма и освещение его вклада в мировую экономику, а также укрепление связей между странами. В России Всемирный день туризма отмечается с 1983 года.