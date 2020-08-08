Фестиваль «Фонтанка-SUP — 2020»: текстовая трансляция
В режиме онлайн рассказываем о том, как проходит пятый, юбилейный фестиваль «Фонтанка-SUP — 2020». Все самое интересное — в нашей текстовой трансляции.
Водная часть нашего Пятого юбилейного Фестиваля «ФонтанкаSUP» подходит к завершению. Но впереди еще дефиле МиссSUP и награждение!
Знаете, сколько нас???
А вот сколько:
Просто кайф!
Еще расскажем про смелых с активной позицией. Участница в костюме стюардессы с переноской для животных на сапе. На переноске написано: «Собака — не багаж».
Это личные симпатии автора этой трансляции (мы с ней не знакомы, если что и вообще), то девушка-друид (настолько не знакомы, что даже название костюма — не факт, что такое) — очень большая молодец. Ей дерево пилили спасатели, потом оно вообще сломалось, но она все починила — и снова на воде
Наш корреспондент делится деталями: «Дерево, кстати, настоящее, деревянное, весит очень много. Мы его кое-как прикрутили обратно, но она все равно едет и его держит, потому что оно теперь набок кренится».
Участников столько, что они заняли всю акваторию канала Грибоедова от Невского до Спаса!
На канале Грибоедова танцевальный флешмоб:
Кажется, вы еще не насмотрелись видосиков с нашего солнечного Фестиваля:
Олег Мясоедов/«Фонтанка.ру»
Дерево не выдержало речного путешествия и сломалось, но одна из самых заметных участниц этого Фестиваля не отчаивается и собирается починить дерево и успеть на Парад!
А Мазая-то ДВА!
Еще нас посетила группа Kiss, индейцы, Петр под алыми парусами и женщина-торшер:
Сколько человек можно посадить на один сап? Ребята из «Эталона» забрались вшестером, не считая тигрят:
У нас есть явно заявочка на победу в номинации «Я и ценный пассажир» (ищите по хештегу #fontankasup2020_pet) — прошла весь маршрут с КУРИЦЕЙ в клетке.
Срочно ищем фото
На Итальянском мосту уже плотно, не пройти, зрители заняли все набережные, а участники — заполняют воду.
А у нас есть время присмотреться к героям пятого, юбилейного Фестиваля «Фонтанка-SUP — 2020» поближе:
Уже скоро — включение с Итальянского моста:
Участники скапливаются у Итальянского моста. Тут Красная Шапочка, Медсестра, Растаман, Супергёрл, Человек-паук.
Совсем скоро у нас соберется «тетрис» из досок и участников, лучший вид — сверху! Дух захватывает!
Среди первых, прошедших 9-километровый маршрут фестиваля «Фонтанка-SUP — 2020», участник в костюме дворника, — передает корреспондент «Фонтанки». Хотя какой это дворник! Это клининг-менеджер! Один вопрос — как выдержал под таким солнцем в шапке?
А вот так проходили заплывы в спортивной части нашего фестиваля
Слушайте, какие всё-таки все классные и молодцы! Такие костюмы! После такой долгой весны, плавно перетекшей в лето запретов, какой всё-таки кайф снова увидеть наш город наполненным людьми!
Не поверите! Но есть самые последние участники))) Они буквально вот только-только зарегистрировались — и скорее на воду
Меня поправляют коллеги — первые участники уже у Спаса на Крови.
Их встречают аплодисментами. Из передовиков: человек в смокинге и на одном сапе целая семья. Папа, мама и двое детей.
Наш фестиваль не только про погулять по рекам и каналам, но и про спорт!
В стартовом городке начались соревнования по спринту на Кубок «Фонтанки».
Хотя и участники самого фестиваля — очень спортивные ребята! Как передают наши корреспонденты, самые шустрые уже подбираются к Банковскому мосту!
Илья Выдревич, Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Помните барышню, которая надымила? У нее еще и дерево на доске, и вообще, какой-то очень любопытный персонаж. Так вот, нам тут рассказали историю. На старте под мостом она... застряла: дерево не проходило. Создалась пробка, и спасателям пришлось отпилить кусок.
Так что на будущее: готовите костюмы — рассчитывайте габариты. А наши спасатели — помогут всегда и везде, на всем протяжении маршрута.
На всякий страховой случай: снами несколько лет подряд не только командой, но и делом, страховая компания «Гайде».
У нас небольшое отступление от правил — на воде не только сапсерферы, но и... пароход
О том, кто его придумал, читайте на «Фонтанке».
Покажем пока немного утренней суеты из стартового городка
Первые участники уже проплыли под Московским проспектом, а у нас есть официальные данные по количеству участников!
1556
На самом деле больше))) Надо добавить еще 300 человек — участников корпоративных команд. Самым мощным флотом выступает Setl Group — 169 участников! Они с нами впервые, но это самая большая корпоративная команда за всю историю нашего фестиваля.
Кажется, что еще одни наши партнеры — ребята из «Айсберга» решили поучаствовать еще и в номинации «Киномонстр» ( #fontankasup2020_monster). И, хотя сами они специализируются на купальниках, на старт вышли в костюмах героев фильма «Джентльмены».
Стартовую зону покинули практически все участники. На воду спускаются последние из сапсерферов.
«Последним плывет Дед Мазай, — передает корреспондент «Фонтанки», — его подпирает катер спасателей».
Не обошлось и без костюма на злобу дня:
Напоминаем, что у нас на фестивале традиционно проходит несколько конкурсов для участников. И самый крутой — на лучший костюм. Чего только ни придумывают спортсмены! Оценить их оригинальность можно по хештегу #fontankasup2020_costume. А просто рассказать о самых интересных моментах в своих соцсетях через #fontankasup2020.
Мы тут немного уже присмотрелись. В этом году все постарались! Пока не знаем, как называется наша героиня, но дыма напустила!
СТАРТ!
Сегодня нам благоволят обстоятельства — с 8 августа в городе очередные послабления в карантинных мерах, так что Фестиваль — праздник вдвойне. Хотя участников и просят держать боковую дистанцию в весло, а на входе у всех измеряли температуру и обрабатывали руки антисептиком.
А еще с нами заодно погода. Настоящее петербургское лето:
Понятно, что мы уже все уши прожужжали, но на всякий — гляньте на наш маршрут, куда бы успеть дойти, чтобы посмотреть на наш прекрасный город и наших крутых спортсменов.
Старт официально еще не дан, но многие уже начинают потихоньку подбираться к Фонтанке, потому что участников — ОЧЕНЬ МНОГО!
Узнать, как проходит наш фестиваль, круче всего, конечно, с воды, встав на доску, но тем, кто не успел или просто не катается на сапе, можно заглянуть на набережные или в наше прямое включение. Там как раз разминка для участников от WorldClass.
Всем привет! Эти несколько часов «Фонтанка» проведет вместе с Петербургом не только в Интернете, как все уже привыкли за 20 лет существования нашего сайта, но и в пятый раз — прямо на улицах города. точнее — на реках и каналах! Потому что сегодня — пятый, юбилейный фестиваль «Фонтанка-SUP». И он уже здесь!