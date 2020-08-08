Фестиваль «Фонтанка-SUP — 2020»: текстовая трансляция

Наш фестиваль не только про погулять по рекам и каналам, но и про спорт!

В стартовом городке начались соревнования по спринту на Кубок «Фонтанки».

Хотя и участники самого фестиваля — очень спортивные ребята! Как передают наши корреспонденты, самые шустрые уже подбираются к Банковскому мосту!