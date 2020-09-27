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27.09.2020 11:46
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У Зеленого моста сапсерферы станцевали под Uno

Две с половиной сотни сапсерферов подошли к Зеленому мосту в Петербурге 27 сентября. Заплыв, стартовавший у набережной Крюкова канала, 3, закончился танцевальным флеш-мобом под хит Uno петербургской группы Little Big.

На этот раз в заплыве немного участников в костюмах. Некоторые прокатили на бордах домашних питомцев.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» 
автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» 
автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» 
автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» 
автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» 

Закрытие водного сезона SUP-серферов «Фонтанка-SUP» - часть фестиваля «Неповторимое очарование гостеприимного Петербурга», организованного правительством Северной столицы совместно с участниками рынка в рамках празднования всемирного Дня туризма. Подробнее о мероприятиях, на которые можно попасть в воскресенье, 27 сентября, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

dozer_666
Ну и где они станцевали? Не выдавайте желаемое за действительное!
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