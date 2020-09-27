Две с половиной сотни сапсерферов подошли к Зеленому мосту в Петербурге 27 сентября. Заплыв, стартовавший у набережной Крюкова канала, 3, закончился танцевальным флеш-мобом под хит Uno петербургской группы Little Big.
На этот раз в заплыве немного участников в костюмах. Некоторые прокатили на бордах домашних питомцев.
Закрытие водного сезона SUP-серферов «Фонтанка-SUP» - часть фестиваля «Неповторимое очарование гостеприимного Петербурга», организованного правительством Северной столицы совместно с участниками рынка в рамках празднования всемирного Дня туризма. Подробнее о мероприятиях, на которые можно попасть в воскресенье, 27 сентября, читайте в материале «Фонтанки».