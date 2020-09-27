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27.09.2020 15:09
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Печать

В центре города появилась буква «Т». Петербуржцам показали «туризм в девяностые»

В Тележном переулке 27 сентября официально открыли арт-объект в виде буквы «Т» авторства петербургского художника Стаса Багса.

Как отметил Багс, в центре скульптуры — образ железных деталей, которые петербуржцы 15–20 лет назад повсюду находили во дворах. Эти пластины были частью трансформаторных конструкций, их доставали охотники за ценным металлом, чтобы сдать на переработку. Сейчас их используют редко, так что предметы, как и традиция сбора металлолома, остались в девяностых. «Это мое путешествие, мой туризм в мое детство», — пояснил художник.

автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»
автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»

Новый объект продолжил тему «оживших» букв кириллицы, появившихся в Петербурге в августе 2020 года. Скульптура «Т» стала 16-м знаком. Арт-объекты останутся на улицах Петербурга до 14 октября, после чего переедут в Российский этнографический музей. Дальнейшая судьба проекта пока обсуждается.

«Мы ждем, что они уедут в музей Царицыно, и москвичи дополнят своей буквой наши 16 — их художник сделает. И 4,5 миллиона москвичей, которые ежегодно приходят в парк Царицыно, увидят наши тексты, наш Петербург, как мы его сегодня себе представляем», — отметил вице-губернатор Владимир Княгинин. Мостиком, который свяжет Петербург и Москву, директор «Манежа» Павел Пригара назвал автора лабиринта кириллицы художника Юрия Гордона.

Открытие скульптуры состоялось в рамках празднования всемирного Дня туризма. Подробнее о мероприятиях, на которые можно попасть в воскресенье, 27 сентября, читайте в материале «Фонтанки».

автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»
автор фото Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

alexpv
Очень полезное, красивое и нужное городу произведение искусства.
Я думаю главное здесь было, сколько бюджетного бабла можно распилить за всех 33 буквах русского алфавита.
Киргуду
Я знаю это. Даже гост привел на эти пластины.
Киргуду
Гуманитарии :))
Не "Т", а "Ш". К ним еще перемычка идет, которая называется "I"- образная пластина.
(ГОСТ 20249-80).
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