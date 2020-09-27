Как отметил Багс, в центре скульптуры — образ железных деталей, которые петербуржцы 15–20 лет назад повсюду находили во дворах. Эти пластины были частью трансформаторных конструкций, их доставали охотники за ценным металлом, чтобы сдать на переработку. Сейчас их используют редко, так что предметы, как и традиция сбора металлолома, остались в девяностых. «Это мое путешествие, мой туризм в мое детство», — пояснил художник.

Новый объект продолжил тему «оживших» букв кириллицы, появившихся в Петербурге в августе 2020 года. Скульптура «Т» стала 16-м знаком. Арт-объекты останутся на улицах Петербурга до 14 октября, после чего переедут в Российский этнографический музей. Дальнейшая судьба проекта пока обсуждается.

«Мы ждем, что они уедут в музей Царицыно, и москвичи дополнят своей буквой наши 16 — их художник сделает. И 4,5 миллиона москвичей, которые ежегодно приходят в парк Царицыно, увидят наши тексты, наш Петербург, как мы его сегодня себе представляем», — отметил вице-губернатор Владимир Княгинин. Мостиком, который свяжет Петербург и Москву, директор «Манежа» Павел Пригара назвал автора лабиринта кириллицы художника Юрия Гордона.

Открытие скульптуры состоялось в рамках празднования всемирного Дня туризма. Подробнее о мероприятиях, на которые можно попасть в воскресенье, 27 сентября, читайте в материале «Фонтанки».

