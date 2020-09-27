FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +14
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
27.09.2020 14:04
1
Печать

По каналам Петербурга прошла колонна аквабайкеров. Около 150 водных мотоциклов закрыли сезон

По каналам Петербурга прошла колонна аквабайкеров. Около 150 человек закрывают водный сезон в рамках празднования всемирного Дня туризма.

Горожане на водных байках стартовали от набережной у Южной дороги, после чего прошли по Мойке и Фонтанке. Маршрут закончился в акватории Невы.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Некоторые из мотоциклистов вечером станут главными участниками общегородской праздничной программы. В 21:20 на Неве стартует пиротехническое флайборд-шоу, а в 21:40 — праздничный салют.

автор видео Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Подробнее о мероприятиях, на которые можно попасть в воскресенье, 27 сентября, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Батарейкин
Ещё педальные и самокатные бы закрыли сезон, сразу стало хорошо бы!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний