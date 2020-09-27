По каналам Петербурга прошла колонна аквабайкеров. Около 150 водных мотоциклов закрыли сезон
По каналам Петербурга прошла колонна аквабайкеров. Около 150 человек закрывают водный сезон в рамках празднования всемирного Дня туризма.
Горожане на водных байках стартовали от набережной у Южной дороги, после чего прошли по Мойке и Фонтанке. Маршрут закончился в акватории Невы.
Некоторые из мотоциклистов вечером станут главными участниками общегородской праздничной программы. В 21:20 на Неве стартует пиротехническое флайборд-шоу, а в 21:40 — праздничный салют.
автор видео Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Подробнее о мероприятиях, на которые можно попасть в воскресенье, 27 сентября, читайте в материале «Фонтанки».