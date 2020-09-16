Петербург ждет туристический рестарт. В Северной столице появится новый масштабный городской фестиваль

Бесплатные экскурсии, гастрономический фестиваль, мотопарад, флайборд-шоу и «Поющие мосты» порадуют петербуржцев и гостей из регионов 26–27 сентября. Так Северная столица впервые отметит Всемирный день туризма.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Туристический сезон коронавирусного 2020 года завершится в Петербурге на торжественной ноте. 26 и 27 сентября пройдет фестиваль «Неповторимое очарование гостеприимного Петербурга», организованный правительством Северной столицы совместно с участниками рынка. Его площадками станут главные туристические локации — Дворцовая набережная, стрелка Васильевского острова, Английская набережная, а также акватория Невы. Специальные программы готовят главные музеи, отели и рестораны. О том, что посмотреть и как стать участником, «Фонтанке» рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.



Уже 20 сентября в ресторанах Северной столицы начнется гастрономический фестиваль. Более двух десятков участников разработают специальное сет-меню за 990 рублей или предложат оригинальное блюдо, придуманное для этого события. Список предложений появится 18 сентября на портале Visit-Petersburg.ru. Продегустировать изыски можно будет до 27 сентября включительно.

В сам уик-энд 26 и 27 сентября горожан и гостей города ждет целый набор бесплатных экскурсий и других туристических активностей.

Например, можно будет посетить парусный линкор «Полтава», воссозданный по технологиям Петровского времени. В честь торжества он вновь пришвартуется в самом центре города — на Английской набережной.

В субботу, 26 сентября, состоится экскурсия-лекция в «Планетарии № 1 », также можно будет побывать на Императорском фарфоровом заводе и Ленинградском комбинате хлебопродуктов им. С. М. Кирова. В воскресенье, 27 сентября, гостей ждут Смольный собор, Военно-медицинский музей, музей-макет «Петровская Акватория», музей-древлехранилище Александро-Невской лавры, Центральный музей железнодорожного транспорта РФ, Музей городского электрического транспорта. Также можно будет посетить памятники культуры Петербурга в рамках проекта «Открытый город».



В каждый из фестивальных дней пройдет по четыре авторских пешеходных экскурсии в рамках проекта «Петербургский калейдоскоп» от Городского туристско-информационного бюро. Темами станут центральные площади Северной столицы, храмы Невского проспекта, петровский Петербург и пушкинские места.

27 сентября у гостей праздника будет возможность посмотреть на город с необычного ракурса — например, прокатиться на ретротрамвае и ретроавтобусе или двухэтажном автобусе. В воскресенье также будут организованы бесплатные экскурсии по рекам и каналам на речных трамвайчиках.

Все экскурсии будут бесплатными, но для участия нужно записаться на портале Visit-Petersburg.ru. Регистрация откроется 18 сентября. Там же можно будет посмотреть расписание и место старта.

Также горожанам и гостям Петербурга предлагают поучаствовать в квесте. С 18 по по 27 сентября нужно отыскать любые девять инсталляций букв кириллического алфавита, которые установили в центре города в рамках проекта «Тридцать Три Знака», а также еще один специальный арт-объект, место которого станет известно 27 сентября. С ними нужно сделать селфи и опубликовать все 10 фото в Instagram с хештегом #хочуподароквденьтуризма. Победителя выберут с помощью генератора случайных чисел и объявят 27 сентября. Его ждут подарки от партнеров фестиваля. Главным призом станет отдых в «Гранд-отеле Европа».



Не обойдется без шоу-программы. В ночь с 26 на 27 сентября Дворцовый мост разведут под аккомпанемент классической музыки. Звуковым шоу можно будет наслаждаться весь следующий день: каждый час с 10:00 до 22:00 Дворцовый будет «петь» по 10 минут, но автомобилисты могут не волноваться — мост останется сведенным.

Хедлайнерами фестиваля станут гидроциклисты. В полдень 27 сентября они стартуют от Петропавловской крепости и пройдут колонной по рекам и каналам через Зимнюю канавку, мимо крейсера «Аврора» и по Малой Неве придут к базе ГИМС. Вечером со стрелки Васильевского острова можно будет посмотреть флайборд-шоу с элементами акробатики, лазерами и пиротехникой. А после состоится праздничный салют на воде. Яркости добавят гидроциклы с подсветкой и сами аквабайкеры, облаченные в световые жилеты. Пробег по Центральному и Адмиралтейскому району вечером 27 сентября также устроят мотобайкеры.

Специальные предложения подготовят и отели. На сайте Visit-Petersburg.ru появится список участников акции и промокод, по которому можно будет получить скидку в 20%. Воспользоваться им смогут как туристы, так и сами горожане.



Кроме того, в рамках фестиваля в гольф-клубе «Петергоф» 26 сентября состоится «Петергофская гольф ассамблея» и Международный турнир по гольфу «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга». С 25 по 27 сентября в экспоцентре «Гарден Сити» на Лахтинском проспекте пройдет форум по мототуризму «Мотосаммит-2020».

По словам Сергея Корнеева, Всемирный день туризма всегда отмечался в Петербурге как профессиональный праздник, но в этом году поводов для веселья у участников отрасли не так много — из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, их доходы упали на 70%. Поэтому было решено провести своего рода «день открытых дверей», сделав торжества общегородскими.

«Мы хотим показать горожанам, что такое индустрия гостеприимства в Петербурге сегодня, и дать им возможность побыть туристами в нашем родном городе», — говорит Сергей Корнеев. Также, по замыслу организаторов, акция даст начало рестарту отрасли.

Список участников праздника и активностей далеко не исчерпывающий: комитет по развитию туризма каждый день получает новые предложения. Полная программа будет опубликована на официальном городском туристском портале Visit-petersburg.ru и будет обновляться до 27 сентября.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

Справка

Международный праздник Всемирный день туризма (World Tourism Day) отмечается ежегодно 27 сентября. Он был учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), одобренной в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Основная цель праздника — развитие туризма и освещение его вклада в мировую экономику, а также укрепление связей между странами. В России Всемирный день туризма отмечается с 1983 года.

