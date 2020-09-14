Белорусы митингуют уже больше месяца. МВД насчитало 22 тысячи протестующих на воскресной акции
МВД Белоруссии насчитало 22 тысячи участников акций протеста в минувшее воскресенье.
«Вчера, 13 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников не превысила 22 тысяч человек», — сообщила 14 сентября в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства.
По оценке МВД, самая большая «несанкционированная акция» численностью 15 тысяч человек состоялась в столице республики, где митингующие прошлись по городу, пока не встретились с силовиками. После этого «протестующие проследовали в обратном направлении». В других городах митинги прошли не столь мирно. Так, в Бресте использовали водомет, в Новополоцке повредили три служебных автомобиля полиции.
За день было задержано 774 гражданина, из которых 500 — в Минске.
Ситуация в Белоруссии накалилась после выборов 9 августа. ЦИК республики отдал победу Александру Лукашенко с почти 80 % голосов, а его основной конкурент — Светлана Тихановская, которая пошла в политику после задержания мужа, — получила чуть больше 10 %. Она результаты выборов не признала и уехала в Литву. Из Прибалтики она дает комментарии по белорусским вопросам, интервью и общается с представителями ЕС и США. Выборы также привели к массовым выступлениям против президентства Лукашенко. Демонстрантов пытались подавить. После этого Белоруссия стала одной из главных тем в повестке мировых лидеров. События в республике на самом высоком уровне обсуждали Путин, Меркель, Макрон, Трамп и другие. ЕС, а также прибалтийские республики, уже объявили о санкциях в отношении белорусского руководства. Победитель выборов заверил, что Белоруссия не боится давления извне.