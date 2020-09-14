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14.09.2020 11:30
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Белорусы митингуют уже больше месяца. МВД насчитало 22 тысячи протестующих на воскресной акции

МВД Белоруссии насчитало 22 тысячи участников акций протеста в минувшее воскресенье.

«Вчера, 13 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников не превысила 22 тысяч человек», — сообщила 14 сентября в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства.

По оценке МВД, самая большая «несанкционированная акция» численностью 15 тысяч человек состоялась в столице республики, где митингующие прошлись по городу, пока не встретились с силовиками. После этого «протестующие проследовали в обратном направлении». В других городах митинги прошли не столь мирно. Так, в Бресте использовали водомет, в Новополоцке повредили три служебных автомобиля полиции.

За день было задержано 774 гражданина, из которых 500 — в Минске.

Ситуация в Белоруссии накалилась после выборов 9 августа. ЦИК республики отдал победу Александру Лукашенко с почти 80 % голосов, а его основной конкурент — Светлана Тихановская, которая пошла в политику после задержания мужа, — получила чуть больше 10 %. Она результаты выборов не признала и уехала в Литву. Из Прибалтики она дает комментарии по белорусским вопросам, интервью и общается с представителями ЕС и США. Выборы также привели к массовым выступлениям против президентства Лукашенко. Демонстрантов пытались подавить. После этого Белоруссия стала одной из главных тем в повестке мировых лидеров. События в республике на самом высоком уровне обсуждали Путин, Меркель, Макрон, Трамп и другие. ЕС, а также прибалтийские республики, уже объявили о санкциях в отношении белорусского руководства. Победитель выборов заверил, что Белоруссия не боится давления извне.

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Комментарии (4)

Nationalverrater_2
А домишки - то от трудов праведных - слуг народа Лукашеску - нехилые так-то. С такими и в Барвихе не стыдно показаться. Ей! Любители Бацьки - "борца с ворами-чинодралами и радетеля трудового белорусского народа" , "поднимателя сельского хозяйства и сохранённых заводов - там нде везде чистенько , заборы покрашены , коровки с курами пасутся и креветки пышно колосятся" ! Ничо так некисло ваши лукашески живут- на шее бедных в основной массе белорусов?
efela
Это они посчитали только тех, кто дошел до минской "Рублевки" и принес подарки к дому главы ЦИК?
Ничего у них там домики, кстати, пусть фаны гнилого картошека полюбуются, а то любят говорить, что нет в РБ коррупции.
Печенеги и половцы
Значит умножить на десять
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