Ситуация в Белоруссии накалилась после выборов 9 августа. ЦИК республики отдал победу Александру Лукашенко с почти 80 % голосов, а его основной конкурент — Светлана Тихановская, которая пошла в политику после задержания мужа, — получила чуть больше 10 %. Она результаты выборов не признала и уехала в Литву. Из Прибалтики она дает комментарии по белорусским вопросам, интервью и общается с представителями ЕС и США. Выборы также привели к массовым выступлениям против президентства Лукашенко. Демонстрантов пытались подавить. После этого Белоруссия стала одной из главных тем в повестке мировых лидеров. События в республике на самом высоком уровне обсуждали Путин, Меркель, Макрон, Трамп и другие. ЕС, а также прибалтийские республики, уже объявили о санкциях в отношении белорусского руководства. Победитель выборов заверил, что Белоруссия не боится давления извне.