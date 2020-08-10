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10.08.2020 10:40
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Тихановская не признает результаты выборов

Штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской не признает результаты ЦИК республики, которые дают более 80 % нынешнему главе государства.

«Штаб Светланы Тихановской не признает результаты выборов президента Белоруссии, которые озвучил ЦИК республики», — сообщает 10 августа РИА Новости.

Данные с избирательных участков, которые находятся в распоряжении штаба оппозиционного кандидата, показывают 70–80 % у Тихановской.

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. Ночью в белорусских городах прошли акции протеста. ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80,23 % голосов.

О всех событиях ночи после выборов в Беларуси читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (17)

260602101
Лахтинским Бригадир скомандовал - Так а теперь все заходим на Фонтанку и списываем с 11 страницы Методички !
260635291
Нормальные люди ночью спят. Им в понедельник утром на работу. Семью кормить. Тусовщики с Рубинштейна подъехали видимо.
Павел Михайлов
Обидно конечно Деньги не отработаны, майдан не получился, радужные флажки опять в шкаф прятать.
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