Тихановская не признает результаты выборов

Штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской не признает результаты ЦИК республики, которые дают более
«Штаб Светланы Тихановской не признает результаты выборов президента Белоруссии, которые озвучил ЦИК республики», — сообщает 10 августа РИА Новости.
Данные с избирательных участков, которые находятся в распоряжении штаба оппозиционного кандидата, показывают
Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. Ночью в белорусских городах прошли акции протеста. ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал
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