В настоящий момент из Минска приходят противоречивые сведения: по одной информации, ОМОН и милиция пошли в наступление против вышедших на несанкционированные акции людей, по другой - сотрудники правоохранительных органов опускают щиты.

Однако в прямом эфире «Радио.Свобода» журналист издания сообщил, что правоохранители оттеснили толпу с проспекта Победителей в центре белорусской столицы.