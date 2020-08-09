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09.08.2020 23:55
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Белоруссия подала голос: что происходит в эти минуты в Минске и других городах страны

«Фонтанка» в режиме текстовой трансляции будет следить за основными событиями в Минске и других городах сопредельного государства, где завершились президентские выборы. Народ, недовольный предложенными результатами, выходит на улицы.

Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by

ЦИК Белоруссии сообщает, что явка составила 84,05% по данным на 20.00

Фото: tut.by
Фото: tut.by

А вот так звучат сообщения о событиях в других городах Белоруссии. В очередной раз употребим слово противоречиво:

При этом в Гомеле, по данным канала «Наша Нива», на центральной улице с гуляющими в неурочный час якобы борются отключением фонарей.

Фото: tut.by
Фото: tut.by

Фото: tut.by
Фото: tut.by

Фото: tut.by
Фото: tut.by

Корреспондент издания «Наша Нива» сообщает о пострадавшем, в которого попала светошумовая граната, мужчину забрала скорая:

Также ранее поступали сообщения о том, что ОМОНом был избит фотограф Associated Press,

Фото: tut.by
Фото: tut.by

Ранее сообщалось о том, что на ряде центральных улиц Минска отключили уличное освещение, однако по кадрам из белорусской столицы видно, что фонари горят, а люди поднимают вверх телефоны с фонариками - можно оценить количество пришедших:

Фото: tut.by
Фото: tut.by

О том, что милиция стягивает силы в центр Минска и к другим крупным городам страны, информация стала появляться еще в середине дня 9 августа. К вечеру появились сообщения о применении светошумовых гранат и слезоточивого газа. Издание Nexta также в своем телеграм-канале сообщила о том, что в Минске автозак протаранил толпу. Однако информация о пострадавших разнится, впрочем, комментаторы местных СМИ сходятся пока как минимум на одном пострадавшем. Якобы, мужчина попытался запрыгнуть на капот служебной машины и его попытались «сбросить». Как итог, он попал под колеса.

Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by

В настоящий момент из Минска приходят противоречивые сведения: по одной информации, ОМОН и милиция пошли в наступление против вышедших на несанкционированные акции людей, по другой - сотрудники правоохранительных органов опускают щиты.

Однако в прямом эфире «Радио.Свобода» журналист издания сообщил, что правоохранители оттеснили толпу с проспекта Победителей в центре белорусской столицы.

Фото: tut.by
Фото: tut.by

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Комментарии (6)

Swift_5e4d8a276f5e8
В трех городах Белоруссии — Жодино, Лида и Барановичи — силовики отказались подавлять акции протеста. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» (Лента ру).
Печенеги и половцы
Все тысячи, кто не успел проголосовать, были как один, против таракана
Swift_5e4d8a276f5e8
.... ОМОНу тоже достаётся.... где-то и бегут (видео на Дожде).
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