Белоруссия подала голос: что происходит в эти минуты в Минске и других городах страны
«Фонтанка» в режиме текстовой трансляции будет следить за основными событиями в Минске и других городах сопредельного государства, где завершились президентские выборы. Народ, недовольный предложенными результатами, выходит на улицы.
Ранее сообщалось о том, что на ряде центральных улиц Минска отключили уличное освещение, однако по кадрам из белорусской столицы видно, что фонари горят, а люди поднимают вверх телефоны с фонариками - можно оценить количество пришедших:
Люди подтянули мусорные баки, строительные приспособления и сделали некое подобие баррикады. Люди подымают телефоны и светят фонариками вверх. ОМОН стрелял из чего-то в землю, не успели понять что это. pic.twitter.com/S1Vy8BmK6F— Еврорадио (@euroradio_ru) August 9, 2020
О том, что милиция стягивает силы в центр Минска и к другим крупным городам страны, информация стала появляться еще в середине дня 9 августа. К вечеру появились сообщения о применении светошумовых гранат и слезоточивого газа. Издание Nexta также в своем телеграм-канале сообщила о том, что в Минске автозак протаранил толпу. Однако информация о пострадавших разнится, впрочем, комментаторы местных СМИ сходятся пока как минимум на одном пострадавшем. Якобы, мужчина попытался запрыгнуть на капот служебной машины и его попытались «сбросить». Как итог, он попал под колеса.
В настоящий момент из Минска приходят противоречивые сведения: по одной информации, ОМОН и милиция пошли в наступление против вышедших на несанкционированные акции людей, по другой - сотрудники правоохранительных органов опускают щиты.
Однако в прямом эфире «Радио.Свобода» журналист издания сообщил, что правоохранители оттеснили толпу с проспекта Победителей в центре белорусской столицы.