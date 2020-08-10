Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, получив 80,23 % голосов
ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов в республике утром 10 августа. Действующий президент Александр Лукашенко набрал
По данным ЦИК, соперница Лукашенко Светлана Тихановская получила
ЦИК Белоруссии считает, что окончательные результаты голосования на выборах президента не будут значительно отличаться от предварительных.
Власти республики уже накануне заявили о почти безоговорочной победе действующего президента, после чего во многих белорусских городах начались массовые акции протеста. Правоохранительные органы Минска жестко пресекали возникавшие в столице акции, используя резиновые пути и световые гранаты. СМИ писали как минимум об одном погибшем и нескольких десятках раненых. В других городах силовики нередко отказывались применять силу против протестующих. Наутро Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков.
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