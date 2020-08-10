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10.08.2020 09:12
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Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, получив 80,23 % голосов

ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов в республике утром 10 августа. Действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23 % голосов.

По данным ЦИК, соперница Лукашенко Светлана Тихановская получила 9,90 % голосов избирателей. Против всех проголосовали 6,02 % избирателей. Явка на выборах составила 84,23 %.

ЦИК Белоруссии считает, что окончательные результаты голосования на выборах президента не будут значительно отличаться от предварительных.

Власти республики уже накануне заявили о почти безоговорочной победе действующего президента, после чего во многих белорусских городах начались массовые акции протеста. Правоохранительные органы Минска жестко пресекали возникавшие в столице акции, используя резиновые пути и световые гранаты. СМИ писали как минимум об одном погибшем и нескольких десятках раненых. В других городах силовики нередко отказывались применять силу против протестующих. Наутро Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков.

О всех событиях ночи после выборов в Беларуси читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (13)

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Andrew101
Плывут в одной лодке Трамп, Путин и Лукашенко. Возник вопрос, кто будет грести.
— Я не буду, я президент самой сильной страны, — говорит Трамп.
— А я лидер самой большой страны, я тоже грести не буду, — добавляет Путин.
Лукашенко предлагает проголосовать.
…Смена картинки. Гребут Трамп и Путин. Александр Григорьевич сидит. И у Трампа рождается вопрос:
— Володя, ты мне объясни, как это так получилось — нас всего трое, а за него проголосовали четверо?!
VF812
Так так и есть. Минские трутни и наймиты малочисленны.
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