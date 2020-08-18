Вторник, 18 августа, войдет в историю Белоруссии как день напряженных телефонных разговоров. Европейские лидеры один за другим звонили президенту, но не в Минск, а в Москву.

«А потом позвонили зайчатки». Кто говорил с Путиным о Белоруссии и что он им ответил

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

Звонок Владимиру Путину анонсировал также глава США Дональд Трамп. Вряд ли общественность узнает когда-либо детали переговоров, а тем более услышит интонации собеседников. Но и по выпущенным коммюнике, если их читать внимательно, можно составить представление о политическом спектакле, где Белоруссии отведена роль зрителя.

Старт череде сегодняшних разговоров дала канцлер Германии Ангела Меркель. Ее информационные соколы оказались проворнее и кремлевских и первыми выдали официальное сообщение. Кремль был вторым и по традиции начал с того, кто кому звонил.



Bundeskanzlerin: «Канцлер Ангела Меркель говорила сегодня по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса».

Кремль: «Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки».



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Затем был Эммануэль Макрон. Французский президент сразу признался, что звонит не просто так. Во время разговора 12 августа (когда все страшное в Минске уже произошло) Белоруссия была третьим вопросом после COVID-19 и Ливана. Сегодня она, по версии Елисейского дворца, была единственной. Елисей прямо сказал, что попросил Путина вмешаться. Кремль добавил, что говорили еще и о Ливии.



Elysee: «Сегодня утром президент Республики поговорил с президентом Российской Федерации по поводу ситуации в Беларуси. Он подчеркнул решимость Европейского Союза играть конструктивную роль вместе с белорусским народом, чтобы насилие в отношении населения немедленно прекратилось и чтобы политическое решение можно было найти как можно быстрее в соответствии с требованиями, выражаемыми мирным путем и массово уже несколько дней. Он указал, что в среду состоится заседание Европейского Совета, посвященное Беларуси. В преддверии заседания ситуация обсуждается высшими чиновниками Франции, Германии и Европейского Совета. Он призвал Россию способствовать умиротворению и диалогу».

Кремль: «По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем. Продолжен обстоятельный обмен мнениями по вопросам ливийского кризиса. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях».



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В коммюнике о разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем нет высокомерной приписки об инициаторе. Это может говорить, что старшему по Евросоюзу звонил сам Путин. На сайте Европейского совета упоминается о разговоре с главой России, но детали не раскрываются. В тексте Кремля можно разглядеть упрек Европе, но, кажется, господин Мишель его не услышал. По крайней мере, в своем Твиттере он подчеркнул необходимость внешнего диалога, а на сайте Евросовета анонсирована завтрашняя «видеоконференция членов Европейского совета для обсуждения ситуации в Беларуси».

Charles Michel: «Я только что обсудил ситуацию в Беларуси с президентом России Путиным. Только мирный и действительно инклюзивный диалог может разрешить кризис в Беларуси».

Кремль: «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В преддверии саммита Евросоюза обсуждено текущее положение дел в Белоруссии. С российской стороны высказана озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку».



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Главным остается вопрос, почему никто не пытается звонить в Минск. Александр Лукашенко говорил, что канцлер Германии якобы проявляла инициативу, но в кабинете Меркель заявили, что после выборов главы государств не общались. На уровне слухов пока остается четвертый по счету разговор Лукашенко с Путиным. О нем 18 августа сообщили провластные белорусские СМИ. Якобы российский лидер пересказал детали бесед с Меркель и Макроном. Но на президентских сайтах информации об этом нет. О своем намерении обсудить с Путиным Белоруссию рассказал журналистам Дональд Трамп. Своеобразной реакцией Кремля на телефонный прессинг можно посчитать самолет ФСБ, который вечером вторника приземлился в Минске.

Юлия Никитина, Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»

