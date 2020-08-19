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19.08.2020 16:44
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ЕС вводит санкции против властей Белоруссии и выделяет 53 млн евро помощи. Над включением в список Лукашенко пока размышляют

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам экстренного саммита ЕС 19 августа объявила о введении санкций против белорусских чиновников, которые «ответственны за насилие и фальсификации».

«Евросоюз введет санкции против тех, кто ответственен за насилие и фальсификации в Белоруссии», - заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, санкции будут введены «как можно скорее». При этом фон дер Ляйен не уточнила, кто войдет в санкционный список. Председатель Европейской комиссии подчеркнула, что работа над документом еще ведется.

Она отметила, что будущее Белоруссии могут решать только белорусы. Для помощи народу республики еврочиновники выделяют 53 миллиона евро.

Глава Европарламента Давид-Мария Сассоли не смог ответить на прямой вопрос, будут ли санкции введены лично против Александра Лукашенко. По его словам, введение ограничений — это процесс, которому предшествует «детальное обсуждение».

Ранее Ангела Меркель заявила, что главы государств ЕС отказываются признавать итоги выборов в Белоруссии.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Чичяс у портяноидов заполыхает.
Barmaley_5e4d0211d3423
53 миллиона евро раздавать будут митингующим?
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