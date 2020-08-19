ЕС вводит санкции против властей Белоруссии и выделяет 53 млн евро помощи. Над включением в список Лукашенко пока размышляют

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам экстренного саммита ЕС 19 августа объявила о введении санкций против белорусских чиновников, которые «ответственны за насилие и фальсификации».



«Евросоюз введет санкции против тех, кто ответственен за насилие и фальсификации в Белоруссии», - заявила Урсула фон дер Ляйен.



По ее словам, санкции будут введены «как можно скорее». При этом фон дер Ляйен не уточнила, кто войдет в санкционный список. Председатель Европейской комиссии подчеркнула, что работа над документом еще ведется.

