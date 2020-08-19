Меркель: Главы государств ЕС не признают итоги выборов в Белоруссии. Канцлер Германии пыталась звонить Лукашенко, но он не взял трубку
Главы государств Евросоюза не признают результаты выборов президента в Белоруссии. Об этом 19 августа заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам экстренного саммита ЕС, пишет Focus.
Она также заявила, что Евросоюз поддерживает мирных демонстрантов в Белоруссии и призывает к «национальному инклюзивному диалогу». Меркель подчеркнула, что вмешательство извне в дела страны неприемлемо: «Белоруссия должна сама выбрать «независимый путь», по которому идти стране».
Также ЕС призвал власти Белоруссии отказаться от насилия в отношении мирных демонстрантов. Кроме того, Меркель подтвердила, что пыталась организовать телефонный разговор с Лукашенко, однако он, по ее словам, отказался брать трубку. После этого канцлер Германии никак не может быть посредником между властями и гражданским обществом в Белоруссии, подчеркнула она.
Беспорядки в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются вторую неделю. Победа Лукашенко с более чем 80% голосов вызвала негодование у тех, кто голосовал за Светлану Тихановскую, первые два дня волнений проходили с ожесточенными стычками с силовиками, тысячи людей были задержаны, после нескольких дней в заключении многие из них выходили избитыми. Вскоре митинги приобрели мирный характер и в минувшую субботу стали самыми массовыми за всю современную историю республики. Утром 19 августа в некоторых городах шествия и акции сопровождались задержаниями. Ряд предприятий начал забастовку.