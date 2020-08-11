Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила жилье

Министерство иностранных дел Литвы раскрыло подробности нахождения в республике оппозиционного кандидата на белорусских выборах.



«У Светланы Тихановской есть виза для пребывания в Литве сроком на год. Она приехала в страну утром. Власти ей не препятствовали», — цитирует 11 августа заявление главы МИД Линаса Линкявичюса Delfi.

По его словам, кандидат останется в балтийской республике вместе с детьми. Литва предоставит Тихановской жилье.

«Очевидно, на нее оказали давление и у нее не было другого выбора, кроме как покинуть страну», — отметил Линкявичюс.