Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила жилье

Министерство иностранных дел Литвы раскрыло подробности нахождения в республике оппозиционного кандидата на белорусских выборах.
«У Светланы Тихановской есть виза для пребывания в Литве сроком на год. Она приехала в страну утром. Власти ей не препятствовали», — цитирует 11 августа заявление главы МИД Линаса Линкявичюса Delfi.
По его словам, кандидат останется в балтийской республике вместе с детьми. Литва предоставит Тихановской жилье.
«Очевидно, на нее оказали давление и у нее не было другого выбора, кроме как покинуть страну», — отметил Линкявичюс.
На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации. В стране также наблюдаются перебои с Интернетом. В ЕС призвали остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии.