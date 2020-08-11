FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
73.78р86.83р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
11.08.2020 15:15
1
Печать

Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила жилье

Министерство иностранных дел Литвы раскрыло подробности нахождения в республике оппозиционного кандидата на белорусских выборах.

«У Светланы Тихановской есть виза для пребывания в Литве сроком на год. Она приехала в страну утром. Власти ей не препятствовали», — цитирует 11 августа заявление главы МИД Линаса Линкявичюса Delfi.

По его словам, кандидат останется в балтийской республике вместе с детьми. Литва предоставит Тихановской жилье.

«Очевидно, на нее оказали давление и у нее не было другого выбора, кроме как покинуть страну», — отметил Линкявичюс.

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации. В стране также наблюдаются перебои с Интернетом. В ЕС призвали остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

prosto262130721
Странное дело. Вроде, Тихановская не заявляла об оказываемом на неё давлении.
Что же до визы ... всех белорусов с действующими визами Литва к себе пускает?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний