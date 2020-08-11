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11.08.2020 13:07
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Интернет в Белоруссии работает с перебоями уже несколько дней. Власти обвиняют зарубежные кибератаки

Белорусские интернет-сайты не открываются, а у белорусов с перебоями работают социальные сети.

«Белоруссия в основном отключена [от Интернета] после серии сбоев в Интернете во время воскресных выборов», — сообщает 11 августа организация Netblocks, которая мониторит доступность Сети по всему миру.

Сайт белорусского телеграфного агентства «БелТА» оказался не доступен днем 11 августа. Также нет доступа к популярному информационному ресурсу Tut.by. Белорусские пользователи продолжают жаловаться на отсутствие доступа к WhatsApp, Telegram, YouTube и другим сервисам.

Официальная позиция властей остается неизменной. Так, правительственный центр реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь констатировал «большую волну DDoS-атак» из других стран. Госоператор «Белтелеком» придерживается этой же позиции.

«Если Интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — заявил президент Александр Лукашенко.

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Комментарии (4)

Киргуду
О как. Фонтанка доработала систему фильтрации постов на форуме, чтобы скрывались посты со ссылками на белорусские сми.

Вкратце - один новостной стайт привел графики, что канал к их сайту зарезали в 8 раз, а технические специалисты склоняются к мнению, что весь трафик с зарубежных каналов в страну стали пропускать через систему фильтрации, которая имеет ограниченную пропускную способность.
Агроном аэродрома
Одно могу сказать точно - роскомпозор тут не при чем.
Barmaley_5e4d0211d3423
Нет связи, конец всему.

"...Чтобы непременно были заняты а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции..."

В. И. Ленин

Первые, обязательные, согласно Ленину, условия успешного восстания.
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