Интернет в Белоруссии работает с перебоями уже несколько дней. Власти обвиняют зарубежные кибератаки
Белорусские интернет-сайты не открываются, а у белорусов с перебоями работают социальные сети.
«Белоруссия в основном отключена [от Интернета] после серии сбоев в Интернете во время воскресных выборов», — сообщает 11 августа организация Netblocks, которая мониторит доступность Сети по всему миру.
Сайт белорусского телеграфного агентства «БелТА» оказался не доступен днем 11 августа. Также нет доступа к популярному информационному ресурсу Tut.by. Белорусские пользователи продолжают жаловаться на отсутствие доступа к WhatsApp, Telegram, YouTube и другим сервисам.
Официальная позиция властей остается неизменной. Так, правительственный центр реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь констатировал «большую волну DDoS-атак» из других стран. Госоператор «Белтелеком» придерживается этой же позиции.
«Если Интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — заявил президент Александр Лукашенко.