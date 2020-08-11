Интернет в Белоруссии работает с перебоями уже несколько дней. Власти обвиняют зарубежные кибератаки

Белорусские интернет-сайты не открываются, а у белорусов с перебоями работают социальные сети.

«Белоруссия в основном отключена [от Интернета] после серии сбоев в Интернете во время воскресных выборов», — сообщает 11 августа организация Netblocks, которая мониторит доступность Сети по всему миру.

Сайт белорусского телеграфного агентства «БелТА» оказался не доступен днем 11 августа. Также нет доступа к популярному информационному ресурсу Tut.by. Белорусские пользователи продолжают жаловаться на отсутствие доступа к WhatsApp, Telegram, YouTube и другим сервисам.