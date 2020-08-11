ЕС призвал остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступил с обращением по поводу событий в Белоруссии.
«Жестокие репрессии и аресты мирных демонстрантов в Белоруссии должны прекратиться. Белорусский народ имеет право на демократию и свободные и справедливые выборы», — написал 11 августа Жозеп Боррель в своем twitter.
По его словам, еврочиновники внимательно следят за событиями в Белоруссии. Министры иностранных дел 27 стран Европы собираются выступить с совместным обращением.
На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали