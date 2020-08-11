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11.08.2020 14:02
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ЕС призвал остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступил с обращением по поводу событий в Белоруссии.

«Жестокие репрессии и аресты мирных демонстрантов в Белоруссии должны прекратиться. Белорусский народ имеет право на демократию и свободные и справедливые выборы», — написал 11 августа Жозеп Боррель в своем twitter.

По его словам, еврочиновники внимательно следят за событиями в Белоруссии. Министры иностранных дел 27 стран Европы собираются выступить с совместным обращением.

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации. В стране также наблюдаются перебои с Интернетом.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
так мощно тролят, что шляпу не снять)))
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