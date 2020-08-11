ЕС призвал остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступил с обращением по поводу событий в Белоруссии.

«Жестокие репрессии и аресты мирных демонстрантов в Белоруссии должны прекратиться. Белорусский народ имеет право на демократию и свободные и справедливые выборы», — написал 11 августа Жозеп Боррель в своем twitter.

По его словам, еврочиновники внимательно следят за событиями в Белоруссии. Министры иностранных дел 27 стран Европы собираются выступить с совместным обращением.