«Я так и осталась той слабой женщиной». Тихановская рассказала о самостоятельном решении покинуть Белоруссию и уехать к детям

«Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все, но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно», — заявила 11 августа Светлана Тихановская.

По ее словам, она решила покинуть Белоруссию, чтобы побыть с детьми, которых ранее вывезла из страны. «Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — отметила Тихановская.

Оппозиционный кандидат увезла детей еще в конце июля. 11 августа появилась информация, что она сама покинула Белоруссию. Это подтверждали СМИ и власти Литвы, куда она направилась.

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. После оглашения предварительных итогов люди в городах начали массово выходить на улицу в знак протеста, поскольку не доверяли официальным цифрам. Акции протеста были подавлены силовиками, есть задержанные и пострадавшие.