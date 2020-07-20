FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +26
71.96р82.39р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.07.2020 19:29
6
Печать

Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская из-за опасности вывезла детей из страны

С посторонней помощью кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской удалось вывезти за пределы страны двух своих детей. Сделала она это из соображений безопасности.

Факт сама Тихановская подтвердила в разговоре с изданием TUT.BY 20 июля. Дети находятся на территории Евросоюза, сейчас из опекает бабушка. Увезти их из страны Тихановской помогла главный редактор заблокированного в Белоруссии сайта «Хартия'97». Ранее кандидат в президенты заявляла, что ей угрожали тюрьмой и обещали отобрать детей.

Тихановская объединилась с еще двумя не допущенными до выборов штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Оба находятся под стражей. Подробное об объединенной оппозиции читайте здесь.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

AndreyJA
хорошо когда есть бабушка в евросоюзе... дома можно любой бардак без опаски устраивать тогда...
262177371
🍔 🐷Нaбрали лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/nadiett
260928241
А дети тут причем ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний