Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская из-за опасности вывезла детей из страны
С посторонней помощью кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской удалось вывезти за пределы страны двух своих детей. Сделала она это из соображений безопасности.
Факт сама Тихановская подтвердила в разговоре с изданием TUT.BY 20 июля. Дети находятся на территории Евросоюза, сейчас из опекает бабушка. Увезти их из страны Тихановской помогла главный редактор заблокированного в Белоруссии сайта «Хартия'97». Ранее кандидат в президенты заявляла, что ей угрожали тюрьмой и обещали отобрать детей.
Тихановская объединилась с еще двумя не допущенными до выборов штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Оба находятся под стражей. Подробное об объединенной оппозиции читайте здесь.