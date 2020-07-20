Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская из-за опасности вывезла детей из страны

С посторонней помощью кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской удалось вывезти за пределы страны двух своих детей. Сделала она это из соображений безопасности.



Факт сама Тихановская подтвердила в разговоре с изданием TUT.BY 20 июля. Дети находятся на территории Евросоюза, сейчас из опекает бабушка. Увезти их из страны Тихановской помогла главный редактор заблокированного в Белоруссии сайта «Хартия'97». Ранее кандидат в президенты заявляла, что ей угрожали тюрьмой и обещали отобрать детей.