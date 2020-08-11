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11.08.2020 08:53
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МИД Литвы заявил, что Тихановская покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выехала в Литву и «находится в безопасности». Об этом сообщил 11 августа глава МИД прибалтийского государства Линас Линкявичюс.

«Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве», — написал он в своем Twitter. Как и когда Тихановская покинула республику, не уточняется.

Глава МИД Литвы в эфире национального радио LRT добавил, что в Белоруссии Тихановскую задержали на семь часов, после чего она покинула страну.

Официальных комментариев от ее штаба, а также от властей пока не поступало.

Накануне председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что на главную соперницу Александра Лукашенко на президентских выборах готовилось покушение. О том, что на выборах могла быть сакральная жертва, рассказал и сам Лукашенко. Он заявил, что оппозиция запросила помощи у миллиции, поэтому он дал указание направить на охрану оперативного штаба и «каких-то оппозиционных журналистов» «самых сильных военнослужащих, чтобы негласно взять под контроль этот офис, чтобы, не дай бог, не убили кого-нибудь».

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. После оглашения предварительных итогов люди в городах начали массово выходить на улицу в знак протеста, поскольку не доверяли официальным цифрам. Акции протеста были подавлены силовиками, есть задержанные и пострадавшие.

По последним данным Центризбиркома Белоруссии, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за основного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%. Тихановская уже заявила, что не признает объявленные результаты и считает победителем себя.

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Комментарии (11)

261896911
Маленькая, но очень гордая республика снова хочет стать великой
knikk70
Все таки КАЗАЧЕК заслан
262229211
Значит, все таки в ЕС укатила. Мало денег выделили на беспорядки, ЕС пока нищий, а вот США не до того, в общем, повезло Батьке. Сейчас Тихановской нимб нарисуют за борьбу с режимом и будет она жить не хуже Горбачева. А белорусы так и не узнают что им готовили...
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