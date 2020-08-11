МИД Литвы заявил, что Тихановская покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выехала в Литву и «находится в безопасности». Об этом сообщил 11 августа глава МИД прибалтийского государства Линас Линкявичюс.



«Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве», — написал он в своем Twitter. Как и когда Тихановская покинула республику, не уточняется.



Глава МИД Литвы в эфире национального радио LRT добавил, что в Белоруссии Тихановскую задержали на семь часов, после чего она покинула страну.

Официальных комментариев от ее штаба, а также от властей пока не поступало.