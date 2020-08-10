В КГБ Белоруссии рассказали о покушении на президентских выборах. «Сакральной жертвой» могла стать Тихановская

По словам Викульчика, информация о возможных провокациях и покушении на Тихановскую накануне поступила от оперативного штаба кандидата и удивительно точно соотнеслась с как раз перехваченным по линии борьбы с экстремизмом сообщением о том, что нужна «сакральная жертва».

На главную соперницу Александра Лукашенко на президентских выборах готовилось покушение. Об этом 10 августа сообщил председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик, уточнив, что за жизнь Светланы Тихановской опасалась оппозиция.

«Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан», - заверил председатель КГБ. Он отметил, что госдеп отреагировал со всей серьёзностью и по поручению Лукашенко для организации охраны объединенного штаба выделил «120 подготовленных сотрудников».

«Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно», - цитирует главу КГБ БЕЛТА.

О том, что на выборах могла быть сакральная жертва, рассказал также Александр Лукашенко. Он заявил, что по его указанию на охрану оперативного штаба и «каких-то оппозиционных журналистов» были направлены «самые сильные военнослужащие, чтобы негласно взять под контроль этот офис, чтобы, не дай бог, не убили кого-нибудь».

По словам президента, помощи милиции и действующей власти оппозиция запросила сама. «Мы их защищали всю ночь и до сих пор контролируем ситуацию», - приводит издание слова главы государства.

Редакции российских СМИ тем временем продолжают искать своих корреспондентов, которые перестали выходить на связь после того, как накануне те были задержаны во время освящения акций протеста в Минске. Митинг оппозиционно настроенных горожан в понедельник, 10 августа, также начался с задержания местных жителей и журналистов.