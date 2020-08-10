Российского военкора Пегова, пропавшего после беспорядков в Белоруссии, нашли в спецприёмнике

«Я нашел Пегова... в Центре изоляции правонарушителей в Минске», — пишет Придыбайло. Местонахождение журналиста ему подтвердил дежурный. В пресс-службе российского посольства в Белоруссии также заявили , что Пегов содержится в Центре изоляции в переулке Окрестина.

Российский журналист Семён Пегов, задержанный во время разгона протестующих в Минске, из камеры в районном УВД попал в изолятор для правонарушителей. Об этом в своём телеграм-канале 10 августа сообщил корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло.

«Это, наверное, самый знаменитый изолятор в СИЗО. Здесь ИВС, целый комплекс зданий. И вот здесь очень много людей стоит... Люди стоят в окошко, чтобы узнать вообще, здесь их родные и близкие находятся или нет», — рассказывает Придыбайло RT. В этом же изоляторе, по его словам, находится девушка-стрингер Ruptly, также задержанная накануне.



О состоянии Пегова ничего не сообщается. Судя по видеозаписи предположительно задержания военкора, он попал в автозак без сознания. По данным Daily Storm, Пегов вместе с коллегами был доставлен в РУВД, откуда его увели с угрозами и больше не вернули. Отыскать его пытались с утра.



Постоянная комиссия Совета по правам человека по свободе информации в России призывает МИД страны немедленно начать переговоры с Белоруссией об освобождении журналистов.



«Известно о задержании Семена Пегова (WarGonzo), Максима Солопова («Медуза»), Евгения Олейника (Sputnik), Антона Старкова и Дмитрия Ласенко (Daily Storm), стрингеров Rutply. При задержании Пегов и Солопов были жестоко избиты, редакции не могут выйти с ними на связь», — говорится в заявлении. «Медуза» пишет, что до сих пор не знает, где находится Максим Солопов.

