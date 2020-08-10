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Среди пострадавших в результате разгона протестующих в Минске и среди задержанных оказались российские журналисты. Российское медийное сообщество обеспокоено судьбой военкора Семена Пегова. Как передаёт 10 августа РБК, в ходе ночных столкновений в столице Белоруссии пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Журналисты Daily Storm связались с редакцией из автозака.

«Силовики применили насилие в отношении журналистов, — пишет Daily Storm. — При задержании они не оказывали сопротивления, но тем не менее получили удары дубинками. Вместе с сотрудниками Daily Storm в автозаке оказался создатель проекта WarGonzo Семен Пегов». Солопова, по словам Старкова, избили «очень сильно». Журналистов, по данным издания, отправили в Московское РУВД Минска. Телеграм-канал Baza публикует видео TUT.BY, заявляя, что это задержание белорусским ОМОНом Семена Пегова. «Судя по видео, Пегов находится без сознания», — отмечает канал.

Связи со Старковым и Ласенко нет с 9:00, рассказала РБК главный редактор Daily Storm Алена Сивкова. «Там нет Интернета, переписывались с ними эсэмэсками. По поводу травм — они говорили, что их избили, но не сильно. В посольстве знают о наших ребятах, готовы помогать», — сказала она. «Эта информация сейчас проверяется. Мы выясняем все обстоятельства этих задержаний», — сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Белоруссии. РБК направил запрос в пресс-службу МВД республики.

По данным Daily Storm, Семена Пегова с угрозами увели из камеры РУВД, где он находился вместе с другими журналистами и иностранными гражданами, и уже несколько часов о нем нет новостей. В камеру его не вернули. С оставшимися журналистами не произвели никаких действий, не допросили, не предъявили обвинений в правонарушении. МИД и посольство России в Беларуси активно включились в процесс освобождения журналистов, пишет Daily Storm. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты в Беларуси в курсе ситуации с Антоном Старковым и Дмитрием Ласенко. Союз журналистов России тоже «держит руку на пульсе». «Мы вчера сделали заявление по журналистам «Дождя», и они уже вернулись в Россию. Про других [журналистов] мы тоже знаем, изучаем ситуацию и при необходимости сделаем заявление», — сказал глава Владимир Соловьев. Он выразил надежду, что белорусские власти отпустят журналистов Daily Storm так же быстро, как вчера их коллег с телеканала «Дождь».

Днем 9 августа белорусские правоохранители задержали съёмочную группу телеканала «Дождь» из-за отсутствия аккредитации. Сейчас журналисты депортированы в Россию. Въезд в республику им запрещён на 5 лет. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян через соцсети обратилась «к правоохранителям Белоруссии и лично к президенту Лукашенко». «В своей стране вы вольны наводить порядок, как вам угодно. Более того, этой ночью множество моих друзей и знакомых болело за вас. Но! Задерживать — еще и так жестко — журналистов, выполняющих свою работу, вы не имеете права, — заявила Симоньян. — Если вы не хотите нажить себе врагов в лице и тех людей, кто поддерживал вас в эту судьбоносную ночь, НЕМЕДЛЕННО отпустите Семена Пегова! Прямо сейчас мы должны знать, где находится наш коллега Семен, в каком он состоянии, оказывается ли ему медицинская помощь».