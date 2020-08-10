МВД Белоруссии: В ходе протестов задержали 3000 человек. Ранее правозащитники сообщали о сотнях

Как пишет издание со ссылкой на официальные данные ведомства, были задержаны три тысячи человек. «Из них около тысячи в Минске и более двух — в других регионах республики. В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них в настоящее время госпитализированы», — также говорится в сообщении МВД, которое приводит TUT.by.

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщает о количестве задержанных в ходе массовых протестов, которые прошли в стране накануне после оглашения предварительных итогов президентских выборов. Об этом 10 августа в своём Telegram-канале сообщает белорусский портал TUT.by.

По состоянию на полдень 10 августа, официальные сайты ведомства и издания, на которое то ссылается, не работают. Белорусские СМИ информируют своих читателей через Telegram.



О количестве задержанных на массовых протестах в стране с начала их возникновения пытались оперативно оповещать правозащитники. По их данным, имели место быть сотни, но никак не тысячи задержаний. Они же сообщали, что в ходе акций погиб один из участников, но в МВД эту информацию опровергли.



Президентские выборы в Белоруссии проходили в условиях плохой связи, медленного Интернета и длинных очередей к дверям зарубежных представительств, а закончились столкновением граждан с силовиками, которые не стеснялись применять в отношении протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

