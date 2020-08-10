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10.08.2020 12:53
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МВД Белоруссии: В ходе протестов задержали 3000 человек. Ранее правозащитники сообщали о сотнях

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщает о количестве задержанных в ходе массовых протестов, которые прошли в стране накануне после оглашения предварительных итогов президентских выборов. Об этом 10 августа в своём Telegram-канале сообщает белорусский портал TUT.by.

Как пишет издание со ссылкой на официальные данные ведомства, были задержаны три тысячи человек. «Из них около тысячи в Минске и более двух — в других регионах республики. В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них в настоящее время госпитализированы», — также говорится в сообщении МВД, которое приводит TUT.by.

По состоянию на полдень 10 августа, официальные сайты ведомства и издания, на которое то ссылается, не работают. Белорусские СМИ информируют своих читателей через Telegram.

О количестве задержанных на массовых протестах в стране с начала их возникновения пытались оперативно оповещать правозащитники. По их данным, имели место быть сотни, но никак не тысячи задержаний. Они же сообщали, что в ходе акций погиб один из участников, но в МВД эту информацию опровергли.

Президентские выборы в Белоруссии проходили в условиях плохой связи, медленного Интернета и длинных очередей к дверям зарубежных представительств, а закончились столкновением граждан с силовиками, которые не стеснялись применять в отношении протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Наутро ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, согласно которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал 80,23 % голосов. Штаб Светланы Тихановской, которую называли его главным конкурентом, заявил, что готов к долговременному протесту.

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Комментарии (3)

Swift_5e4d8a276f5e8
По их данным, имели место быть сотни, но никак не тысячи задержаний .... ?
...... считали только своих, но силовые то мели всех вышедших.
262124491
3000!!!! А что происходит сейчас? Неужели сегодня просто все вышли на работы?
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