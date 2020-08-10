В Белоруссии наутро после выборов и последовавших за ними протестов возбуждены первые уголовные дела
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, которые прошли в ночь с 9 на 10 августа в Минске и других регионах страны. Об этом в понедельник сообщили глава ведомства Иван Носкевич, сообщает агентство БелТА.
«Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали», — заявил Носкевич.
По словам главы ведомства, «многие из задержанных были в состоянии опьянения», а «толпу используют в своих целях заинтересованные в массовых беспорядках».
По данным белорусских правозащитных организаций, всего после акций протеста против результатов выборов задержано порядка 80 человек.
Правоохранительные органы Минска накануне жестко пресекали возникавшие в столице акции. Использовались резиновые пути и световые гранаты. СМИ писали, как минимум, об одном погибшем и нескольких десятках раненых. В других городах силовики нередко отказывались применять силу против протестующих. О всех событиях ночи после выборов в Беларуси читайте в трансляции «Фонтанки».