МВД Беларуси: Во время беспорядков в стране никто не погиб

Министерство внутренних дел республики опровергает информацию правозащитных организаций о том, что в ходе акций протеста по итогам выборов погиб человек.



Как пишет 10 августа ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову, погибших за сутки во время несанкционированных выступлений нет.



Правозащитники уверены, что молодой человек получил смертельные травмы, бросившись наперерез автозаку в Минске. Еще несколько человек пострадали.



Неправительственные организации также сообщают о порядка 200 задержанных участников акций протеста по всей стране.

