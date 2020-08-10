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10.08.2020 10:57
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МВД Беларуси: Во время беспорядков в стране никто не погиб

Министерство внутренних дел республики опровергает информацию правозащитных организаций о том, что в ходе акций протеста по итогам выборов погиб человек.

Как пишет 10 августа ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову, погибших за сутки во время несанкционированных выступлений нет.

Правозащитники уверены, что молодой человек получил смертельные травмы, бросившись наперерез автозаку в Минске. Еще несколько человек пострадали.

Неправительственные организации также сообщают о порядка 200 задержанных участников акций протеста по всей стране.

ЦИК Беларуси ранее озвучил, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23 % голосов. Тихановская получила 9,90 % голосов избирателей. Против всех проголосовали 6,02 % избирателей. Явка на выборах составила 84,23 %.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Бить будем аккуратно, но сильно! (с)
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