МВД Беларуси: Во время беспорядков в стране никто не погиб
Министерство внутренних дел республики опровергает информацию правозащитных организаций о том, что в ходе акций протеста по итогам выборов погиб человек.
Как пишет 10 августа ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову, погибших за сутки во время несанкционированных выступлений нет.
Правозащитники уверены, что молодой человек получил смертельные травмы, бросившись наперерез автозаку в Минске. Еще несколько человек пострадали.
Неправительственные организации также сообщают о порядка 200 задержанных участников акций протеста по всей стране.
ЦИК Беларуси ранее озвучил, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23 % голосов. Тихановская получила 9,90 % голосов избирателей. Против всех проголосовали 6,02 % избирателей. Явка на выборах составила 84,23 %.