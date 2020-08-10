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10.08.2020 09:45
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Что известно к утру об обстановке в Белоруссии

Минск в ночь с 9 на 10 августа. Кадр из видео в YouTube
Минск в ночь с 9 на 10 августа. Кадр из видео в YouTube

Белоруссия 10 августа просыпается после дня выборов, завершившегося жёстким противостоянием силовиков и протестующих. В Минске до сих пор перекрыты некоторые улицы, по всей стране наблюдаются проблемы с Интернетом. Задержаны, по некоторым данным, не менее 140 человек. По уже возбуждённым делам участникам беспорядков может грозить по 8–15 лет тюрьмы. В соцсетях пишут, что есть один погибший.

В 9:00 мск ЦИК Беларуси озвучил предварительные итоги выборов: Лукашенко набирает 80,23 %, Тихановская — 9,9 % (за неё проголосовали 574 тысячи человек), против всех проголосовали 6,02 % участников выборов.

В голосовании участвовали 5,79 миллиона человек, явка составила 84,23 %. В ЦИК отметили, что приведённые цифры «вряд ли» изменятся, передаёт TUT.BY.

Миссия СНГ дала положительную оценку организации процесса: выборы прошли достойно, но отличием кампании стал политический накал.

Лишённый регистрации правозащитный центр «Вясна» передаёт, что, по предварительным данным на полночь, задержаны не менее 120 человек: 61 человек в Минске и 79 человек в регионах. О количестве пострадавших у правозащитников информации нет, не выдаёт её и МВД. В Минске силовики применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Ранее сообщалось, что как минимум четверо в реанимации и один человек погиб. Как передавал TUT.BY, в соцсетях называли его имя, но официального подтверждения нет.

Глава СК республики Иван Носкевич заявил, что митингующие использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости; пострадали десятки силовиков. «В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий», — цитирует РИА Новости Носкевича. В отношении задержанных в Минске и других городах возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров. Фигурантам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. По мнению главы СК, заинтересованные в массовых беспорядках использовали толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей, учитывая психологию людей и направляя их стихийное поведение в нужное им русло.

В Сети появляются новые фотографии и видео протестных акций.

Видео из телеграм-канала TUT.BY

Видео из телеграм-канала NEXTA Live

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Десятки тысяч белорусов вышли на массовые протесты после объявления данных государственных экзитполов, согласно которым Лукашенко набирает 80% голосов. Протесты прошли в Минске, Гродно, Бресте и еще нескольких. К людям применяли силу, использовали против них водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Сведений о пострадавших и задержанных нет. ЦИК сообщил, что Лукашенко побеждает во всех районах Белоруссии, которые отчитались о подсчете голосов на выборах президента. Сам Лукашенко никак не отреагировал на происходящее. Кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала силовиков прекратить насилие. Источник/newsnurkz #беларусьновости #костанайновости #чпминск #минск #беларусь #черныйсписоккостанай

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Посольство России в Белоруссии, по сообщению агентства, пока не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о том, есть ли среди задержанных граждане России.

По данным Sputnik Беларусь, некоторые улицы Минска до сих пор перекрыты. Например, проспект Машерова сотрудники ГАИ предлагают объезжать через Орловскую улицу. По их словам, на Машерова ещё не убрали мусор, который остался после протестующих. На фотографиях города действительно видно мусор.

В Витебске вчера вечером отменили все международные поезда и некоторые внутренние, сообщает NEXTA Live.

Скриншот из телеграм-канала&nbsp;NEXTA Live
Скриншот из телеграм-канала NEXTA Live

Уже вторые сутки наблюдаются проблемы с Интернетом у различных провайдеров по всей Беларуси, пишет Sputnik. Некоторые точки доступа wi-fi функционируют, но через них работают только мессенджеры, доступ к почтовым сервисам и сайтам блокируется, как и передача медиафайлов. Из-за отсутствия Интернета осложнена работа онлайн-сервисов такси.

РИА Новости пишет, что практически недоступны популярные мессенджеры, такие как Telegram, есть перебои с доступом к сайтам некоторых негосударственных СМИ и интернет-порталов, при этом сайты госорганов и государственных СМИ работают устойчиво. Однако сотрудникам «Фонтанки» не удалось открыть ни официальный сайт МВД страны, ни портал СК.

Журналисты «Дождя», которых накануне задержали после интервью со штабом одного из оппозиционных кандидатов, депортированы из Беларуси. Въезд в республику им запрещён на 5 лет.

До середины ночи «Фонтанка» вела трансляцию, посвящённую событиям в Белоруссии.

Минск в ночь с 9 на 10 августа. Кадр из видео в YouTube
Минск в ночь с 9 на 10 августа. Кадр из видео в YouTube
Скриншот из телеграм-канала&nbsp;NEXTA Live
Скриншот из телеграм-канала NEXTA Live

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Комментарии (21)

BobCat2
К Григоричу никаких претензий, кроме одной - подтасовал результаты выборов. Если так тебя все любят, ты такой полезный, то зачем тогда накручивать себе проценты на досрочных выборах и не давать проголосовать тем, кто пришел на участки в основной день. Думаю, что эту тактику возьмут и наши избиркомы... на каких-нибудь выборах в парламент или в муниципалитеты...
kagemusha
#ХватитшататьБеларусь
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Россия 2024. Генеральная репетиция.
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