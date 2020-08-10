«Пожалуйста, остановите насилие». Тихановская обратилась к белорусам, протестующие тоже требуют опустить щиты
Толпы недовольных предварительными итогами президентских выборов в Белоруссии продолжают шествие по центру Минска, стычки с силовиками не прекращаются. Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась с призывом к силовикам и своим избирателям.
Слова Тихановской приводит портал TYT.BY. Ночью 10 августа она обратилась с просьбой к милиции и войскам «помнить о том, что они часть народа», а избирателей - предотвращать провокации и не давать повод к применению к ним насилия. «Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», - добавила она.
Тем временем сообщается, что на пересечении проспектов Даумана и Машерова милиционеры стреляют в протестующих резиновыми пулями. Есть сообщения и о том, что применяется слезоточивый газ.
Минск сейчас #Беларусь #Минск #выборы pic.twitter.com/122F3e40LK— Андрей Капитонов (@marketingspb) August 9, 2020
Корреспондент Znak.com передает, что автомобилисты перекрыли Машерова и встали напротив военных, «которые периодически стреляют в них светошумовыми гранатами». Между ними стоят трамваи, водители пропускают машины скорой помощи.
Появляется большое количество видео, на которых протестующие скандируют «опусти щиты» и «позор». По городу всюду толпы и не прекращается протест.
Минск, метро Фрунзенская. Очень много людей продолжают протестные акции по всей Беларуси pic.twitter.com/IJdiIM9zdQ— Ola Chesare (@olachesare) August 9, 2020
По данным официального экзит-полла, побеждает Александр Лукашенко. Явка на выборах оказалась самой низкой с 2001 года. О том, что происходит в Белоруссии прямо сейчас - в трансляции «Фонтанки».