«Пожалуйста, остановите насилие». Тихановская обратилась к белорусам, протестующие тоже требуют опустить щиты

Толпы недовольных предварительными итогами президентских выборов в Белоруссии продолжают шествие по центру Минска, стычки с силовиками не прекращаются. Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась с призывом к силовикам и своим избирателям.



Слова Тихановской приводит портал TYT.BY. Ночью 10 августа она обратилась с просьбой к милиции и войскам «помнить о том, что они часть народа», а избирателей - предотвращать провокации и не давать повод к применению к ним насилия. «Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», - добавила она.

