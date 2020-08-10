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10.08.2020 01:23
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«Пожалуйста, остановите насилие». Тихановская обратилась к белорусам, протестующие тоже требуют опустить щиты

Толпы недовольных предварительными итогами президентских выборов в Белоруссии продолжают шествие по центру Минска, стычки с силовиками не прекращаются. Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась с призывом к силовикам и своим избирателям.

Слова Тихановской приводит портал TYT.BY. Ночью 10 августа она обратилась с просьбой к милиции и войскам «помнить о том, что они часть народа», а избирателей - предотвращать провокации и не давать повод к применению к ним насилия. «Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», - добавила она.

Тем временем сообщается, что на пересечении проспектов Даумана и Машерова милиционеры стреляют в протестующих резиновыми пулями. Есть сообщения и о том, что применяется слезоточивый газ.

Корреспондент Znak.com передает, что автомобилисты перекрыли Машерова и встали напротив военных, «которые периодически стреляют в них светошумовыми гранатами». Между ними стоят трамваи, водители пропускают машины скорой помощи.

Появляется большое количество видео, на которых протестующие скандируют «опусти щиты» и «позор». По городу всюду толпы и не прекращается протест.

По данным официального экзит-полла, побеждает Александр Лукашенко. Явка на выборах оказалась самой низкой с 2001 года. О том, что происходит в Белоруссии прямо сейчас - в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (18)

Djnyana
Млин, есть немного времени, реально, сделаю себе Праздник, почищу и сварю чуток картошки, хотелось бы - пожарить, но лень.. Есть в нас что-то.. - непреодолимое.., как..., например, - Желание, почти равно - Любовь..) Я - обожаю картошку, а не макарошки! ) Да и.. - Любите не только себя, но и.. Родину Свою, т.е. - откуда растёт Душа Ваша! ) Если кто-то скажет мне, что Народ Белоруссии ошибается в выборе Своём, - можете меня расчленить, - никогда этому не поверю..)
вадики
Все Хана Проиграл Лукашенко вчистую.Кирдык Лукашенке
вадики
Ура!Сашка полиорашка Уходи.Наконец то честные выборы!Майдан спасёт мир.Вовка уходи.Хабаровск мы с тобой!
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