Штаб Тихановской готов к долговременному протесту

Соратники оппозиционного кандидата прокомментировали ситуацию в Белоруссии, подтвердив намерение продолжить акции протеста.
«В штабе Светланы Тихановской заявили, что готовы к продолжительным протестам и требуют мирной передачи власти», — цитирует 10 августа заявление штаба РИА Новости.
Светлана Тихановская заверила, что не собирается покидать страну. Также она прокомментировала ночные события в Минске, когда силовики применили силу против протестующих, назвав произошедшее «недопустимым». У штаба «противоречивая информация» о погибших. Оппозиционный кандидат заверила, что если данные подтвердятся, то «это будет начало конца».
Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. Ночью в белорусских городах прошли акции протеста. ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал
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