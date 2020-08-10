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10.08.2020 12:07
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Штаб Тихановской готов к долговременному протесту

Соратники оппозиционного кандидата прокомментировали ситуацию в Белоруссии, подтвердив намерение продолжить акции протеста.

«В штабе Светланы Тихановской заявили, что готовы к продолжительным протестам и требуют мирной передачи власти», — цитирует 10 августа заявление штаба РИА Новости.

Светлана Тихановская заверила, что не собирается покидать страну. Также она прокомментировала ночные события в Минске, когда силовики применили силу против протестующих, назвав произошедшее «недопустимым». У штаба «противоречивая информация» о погибших. Оппозиционный кандидат заверила, что если данные подтвердятся, то «это будет начало конца».

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. Ночью в белорусских городах прошли акции протеста. ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80,23 % голосов. Тихановская не признала https://www.fontanka.ru/2020/08/10/69412591/ результаты выборов.

О всех событиях ночи после выборов в Беларуси читайте в трансляции «Фонтанки».

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