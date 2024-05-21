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    В Москве проведут чемпионат по «Камень. Ножницы. Бумага»

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    Чемпионат по известной детской забаве решили устроить в этом году в Москве. Участвовать в нём смогут и взрослые.

    Летом 2024 года в столице проведут «целый чемпионат» по игре в «Камень. Ножницы. Бумага» среди взрослых и детей. Об этом журналистам рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, пишет 21 мая ТАСС.

    «Одна из самых любимых детьми игр, ну иногда, может быть, и взрослые поиграют, — "Камень, Ножницы. Бумага". Такая она шутливая, но мы планируем в этом году провести, не побоюсь этого слова, целый чемпионат», — сказал он.

    Победителей планируют определить к осени, пишет РИА «Новости». Они получат денежные призы.

    С 1 июня в столице запустят проект «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит все сезонные городские мероприятия вплоть до 8 сентября. В календарь вошли более 45 тысяч мероприятий на более чем 600 площадках, сообщает портал mos.ru.

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