В Москве проведут чемпионат по «Камень. Ножницы. Бумага»

Чемпионат по известной детской забаве решили устроить в этом году в Москве. Участвовать в нём смогут и взрослые.



Летом 2024 года в столице проведут «целый чемпионат» по игре в «Камень. Ножницы. Бумага» среди взрослых и детей. Об этом журналистам рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, пишет 21 мая ТАСС.

«Одна из самых любимых детьми игр, ну иногда, может быть, и взрослые поиграют, — "Камень, Ножницы. Бумага". Такая она шутливая, но мы планируем в этом году провести, не побоюсь этого слова, целый чемпионат», — сказал он.