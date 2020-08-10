В Минске начались задержания до начала акции протеста против результатов выборов
СМИ Беларуси сообщают о том, что журналистов и простых жителей в центре столицы останавливают силовики и проверяют удостоверения. Об этом 10 августа пишет Sputnik Беларусь.
Милиция уже оцепила площади и скверы у стелы «Минск — город-герой», где вечером 9 августа проходил митинг оппозиции. К стеле стянуты войска, проспект Независимости был перекрыт. При этом, как пишут РИА «Новости», сторонников оппозиции в указанном месте почти нет, все окрестные скверы обнесены временными заборами.
В центре Минска, пишет Tut.by, «в целях обеспечения безопасности пассажиров» закрыли шесть станций метро. Поезда следуют без остановки.
В Telegram-каналах сообщают о том, что точку сбора перенесли из-за перекрытий и плохой связи: интернет в городе по-прежнему работает нестабильно.