В Минске начались задержания до начала акции протеста против результатов выборов

СМИ Беларуси сообщают о том, что журналистов и простых жителей в центре столицы останавливают силовики и проверяют удостоверения. Об этом 10 августа пишет Sputnik Беларусь.



Милиция уже оцепила площади и скверы у стелы «Минск — город-герой», где вечером 9 августа проходил митинг оппозиции. К стеле стянуты войска, проспект Независимости был перекрыт. При этом, как пишут РИА «Новости», сторонников оппозиции в указанном месте почти нет, все окрестные скверы обнесены временными заборами.



В центре Минска, пишет Tut.by, «в целях обеспечения безопасности пассажиров» закрыли шесть станций метро. Поезда следуют без остановки.

