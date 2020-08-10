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10.08.2020 18:50
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В Минске начались задержания до начала акции протеста против результатов выборов

СМИ Беларуси сообщают о том, что журналистов и простых жителей в центре столицы останавливают силовики и проверяют удостоверения. Об этом 10 августа пишет Sputnik Беларусь.

Милиция уже оцепила площади и скверы у стелы «Минск — город-герой», где вечером 9 августа проходил митинг оппозиции. К стеле стянуты войска, проспект Независимости был перекрыт. При этом, как пишут РИА «Новости», сторонников оппозиции в указанном месте почти нет, все окрестные скверы обнесены временными заборами.

В центре Минска, пишет Tut.by, «в целях обеспечения безопасности пассажиров» закрыли шесть станций метро. Поезда следуют без остановки.

В Telegram-каналах сообщают о том, что точку сбора перенесли из-за перекрытий и плохой связи: интернет в городе по-прежнему работает нестабильно.

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Комментарии (4)

Леха 777777
За Батьку стоило голосовать только за то ,что он не вводил режим намордников и самоизоляции.Настоящий профессионал.Поэтому поддержка такая высокая,что белорусы понимают,что без Батьки над ними будут издеваться и заставлять одевать намордники в метро,магазинах и прочих местах (по сути проводить медицинские опыты) и штрафовать за отсутствие намордников.Поэтому свободный народ Белоруссии сказал" Нет- намордникам" и проголосовал за профессионала
W Bons
с 1991 года люблю август в этой самобытной стране
Kot Piter
"сообщают о том, что точка сбора из-за перекрытий" - расшифруйте!
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