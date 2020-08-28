«Мы им покажем, что такое санкции». Лукашенко пообещал «зажравшимся» иностранцам напомнить, что такое Белоруссия

Белорусский президент Александр Лукашенко пообещал ответ на санкции, которые Евросоюз ввел против республики.



«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», - цитирует 28 августа заявление Александра Лукашенко «БелТа».

По его словам, республика уже прошла через санкции и «выжила». Он подчеркнул, что страна справится и в этот раз, так как «мир не без добрых людей».

Лукашенко также распорядился переориентировать все торговые потоки с портов Литвы.