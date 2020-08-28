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28.08.2020 13:51
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«Мы им покажем, что такое санкции». Лукашенко пообещал «зажравшимся» иностранцам напомнить, что такое Белоруссия

Белорусский президент Александр Лукашенко пообещал ответ на санкции, которые Евросоюз ввел против республики.

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», - цитирует 28 августа заявление Александра Лукашенко «БелТа».

По его словам, республика уже прошла через санкции и «выжила». Он подчеркнул, что страна справится и в этот раз, так как «мир не без добрых людей».

Лукашенко также распорядился переориентировать все торговые потоки с портов Литвы.

Акции протеста в Минске и других белорусских городах длятся третью неделю, жители Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Сбор на площади Независимости вечером 27 августа связан с задержаниями накануне, когда часть протестующих ОМОН запер в церкви.

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Комментарии (13)

22ilves
КНДР головного мозга...
Dimitry Antonov
Как же всё знакомо! И сленг. И выдуманная псевдо-внешняя угроза, в виде танков и ракет, которой диктатор пугает свой же народ.
sakorol
Ну, Наконец-то понял, что без России он никто
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