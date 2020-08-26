В Минске протестующих вновь разгоняют и задерживают. ОМОН заблокировал около ста человек в костеле, государство отключает интернет
На площади Независимости в Минске вечером 26 августа ОМОН начал задержания протестующих. Как пишет Tut.by, на этот раз обходится без избиений, а попавших в окружение девушек даже отпустили.
Часть протестующих и журналистов ОМОН заблокировал в Красном костеле неподалеку. Очевидцы засняли, как силовики закрывали двери.
Так ОМОН закрыл двери в Красный костел.— TUT.BY (@tutby) August 26, 2020
Источник: Еврорадио pic.twitter.com/jQH4LnUYw5
Движение на площади Независимости перекрыто, автозаки едут прямо по тротуару. ОМОН задерживает в основном молодых мужчин.
В Минске начались перебои с интернетом. Как сообщил один из крупных провайдеров, А1, пропускная способность мобильного интернета снижена «в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов».