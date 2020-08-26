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26.08.2020 21:15
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В Минске протестующих вновь разгоняют и задерживают. ОМОН заблокировал около ста человек в костеле, государство отключает интернет

На площади Независимости в Минске вечером 26 августа ОМОН начал задержания протестующих. Как пишет Tut.by, на этот раз обходится без избиений, а попавших в окружение девушек даже отпустили.

Часть протестующих и журналистов ОМОН заблокировал в Красном костеле неподалеку. Очевидцы засняли, как силовики закрывали двери.

Движение на площади Независимости перекрыто, автозаки едут прямо по тротуару. ОМОН задерживает в основном молодых мужчин.

В Минске начались перебои с интернетом. Как сообщил один из крупных провайдеров, А1, пропускная способность мобильного интернета снижена «в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов».

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Комментарии (3)

Владислав М
Местная полиция и спецназ себе только сроки отсидки увеличивают, воюя с собственным народом. Генералы-то может и сбегут, а простым исполнителям придётся отдуваться.
Валерий Мазнев
Таким образом происходит диалог спятившего Таракана и Крыс!
Nationalverrater_2
Больше ада, фашисты Колхозфюрера! Вас реально возненавидит большинство белорусов . Никакие полицайвагены вас потом не спасут. Бежать вам , цепным xxxxxxxx ,будет некуда!
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