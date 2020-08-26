На площади Независимости в Минске вечером 26 августа ОМОН начал задержания протестующих. Как пишет Tut.by, на этот раз обходится без избиений, а попавших в окружение девушек даже отпустили.



Часть протестующих и журналистов ОМОН заблокировал в Красном костеле неподалеку. Очевидцы засняли, как силовики закрывали двери.