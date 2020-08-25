Тихановская оценила число погибших и пострадавших на митингах в Белоруссии. Она объявила о мирной революции и готовности к переговорам с властями
Оппозиционный кандидат на президентских выборах в Белоруссии рассказала о своем видении ситуации в республике во время видеоконференции с комитетом Европарламента по международным делам.
«Как минимум шесть человек погибли, десятки пропали без вести. Это происходит в центре Европы», — заявила 25 августа Светлана Тихановская.
Она отметила, что в республике происходит «мирная революция», которая хочет добиться нового голосования. Предыдущие выборы, по словам Тихановской, прошли «с тысячами нарушений».
«Я заявляю о готовности вступить в переговоры с властями», — заверила оппозиционный политик.
Накануне она провела встречу с замгоссекретаря США Стивеном Биганом, где призвала к международному посредничеству.
На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали