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25.08.2020 14:04
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Тихановская оценила число погибших и пострадавших на митингах в Белоруссии. Она объявила о мирной революции и готовности к переговорам с властями

Оппозиционный кандидат на президентских выборах в Белоруссии рассказала о своем видении ситуации в республике во время видеоконференции с комитетом Европарламента по международным делам.

«Как минимум шесть человек погибли, десятки пропали без вести. Это происходит в центре Европы», — заявила 25 августа Светлана Тихановская.

Она отметила, что в республике происходит «мирная революция», которая хочет добиться нового голосования. Предыдущие выборы, по словам Тихановской, прошли «с тысячами нарушений».

«Я заявляю о готовности вступить в переговоры с властями», — заверила оппозиционный политик.

Накануне она провела встречу с замгоссекретаря США Стивеном Биганом, где призвала к международному посредничеству.

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну.

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Комментарии (7)

житель города П.
Очень слежу за развитием ситуации, с интересном и в то же время напряженно, и вот к каким выводам пришел на сегодня. 1. Лукашенко опосредовано, своими действиями на пропагандистском поле, признает, что большинство не за ним. Отсюда, при очень грамотной информационной кампании, извращения типа "нато которое готовится напасть", беготня по дворцу в камуфляже и с автоматом, мэсседжи типа "всех найдем", "задержим", "отдадим под суд", российские флаги в кадре на митингах в поддержку и т.п.. То есть, если говорить своими словами - он боится. 2. Оппозиция - тоже боится. И теряет инициативу, уже на много шагов проигрывает Лукашенко. Они не пустили контркампанию по поводу их фэйковой "программы", они до сих пор не сформулировали внятно свою настоящую программу, в их мэсэджах ноль энергии, драйва, пропаганда вялая, они как будто не знают что делать, теряют часы, дни, недели. Скоро начнут терять активных сторонников. 3. Лукашенко выигрывает. Но есть подозрение что может наделать глупостей.
Piter Russo
Белоруссия введет санкции против прибалтики, польши, сша - за вмешательство во внутренние дела страны?
DEMOMON
Ну ни такой уж это и центр Европы.
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