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24.08.2020 15:51
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Тихановская встретилась с представителем Госдепа и призвала к международному посредничеству. Завтра ее ждут в Европарламенте

Светлана Тихановская провела встречу с замгоссекретаря США 24 августа 2020 года.

Уехавшая в Литву Светлана Тихановская провела переговоры с представителем Госдепа США, а завтра бывший кандидат в президенты Белоруссии выступит в Европарламенте.

«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Лукашенко не пользуется поддержкой ни белорусского народа, ни международного сообщества. Каждый день он отказывается принять волю своего народа, лишь продлевая кризис и углубляя его», — цитирует 24 августа заявление Тихановской на встрече с замгоссекретаря США Стивеном Биганом издание Naviny.

Она заверила представителя Госдепа США, что оппозиция готова разрешить кризис в республике через диалог о мирной передаче власти. «Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога», — подчеркнула Тихановская.

Бывший кандидат на выборах завтра выступит в Европарламенте, что в twitter подтвердил председатель органа ЕС Дэвид Макаллистер.

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну.

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Комментарии (9)

Smirnoff
Куратор приехал, а мы то все думали, свобода, демократия, путь в светлое будущее, а оказалось всё как всегда.Вот и верь людям после этого, все врут.
Olen
А чего не с представителем КНР в Пекине?
Ах да, из Китая нет сладких подачек для товарок и предателей.
Хенгест
Ну наконец-то... А что ж так долго? Конечно госдеп, давний друг всех угнетенных и обиженных. Как всё предсказуемо, скоро нужно ждать в Минске Помпео с печеньками.
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