Тихановская встретилась с представителем Госдепа и призвала к международному посредничеству. Завтра ее ждут в Европарламенте
Светлана Тихановская провела встречу с замгоссекретаря США 24 августа 2020 года.
Уехавшая в Литву Светлана Тихановская провела переговоры с представителем Госдепа США, а завтра бывший кандидат в президенты Белоруссии выступит в Европарламенте.
«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Лукашенко не пользуется поддержкой ни белорусского народа, ни международного сообщества. Каждый день он отказывается принять волю своего народа, лишь продлевая кризис и углубляя его», — цитирует 24 августа заявление Тихановской на встрече с замгоссекретаря США Стивеном Биганом издание Naviny.
Она заверила представителя Госдепа США, что оппозиция готова разрешить кризис в республике через диалог о мирной передаче власти. «Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога», — подчеркнула Тихановская.
Бывший кандидат на выборах завтра выступит в Европарламенте, что в twitter подтвердил председатель органа ЕС Дэвид Макаллистер.
На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну.