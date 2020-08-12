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12.08.2020 11:25
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Белоруссия, день третий

Протесты в Белоруссии продолжились даже после отъезда главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской и зачитанного ею с листа призыва «не противостоять милиции, не выходить на площади».

Перед третьим днем протестов белорусские власти показали задержание «провокаторов беспорядков», среди которых назвали и россиян. Также местные СМИ сообщили о подкупе демонстрантов. Страну при необъяснимых обстоятельствах покинула альтернативный Лукашенко кандидат в президентской гонке - Светлана Тихановская, с которой не было связи даже у соратников.

Затем днем 11 августа появилось размещенное белорусским телеграфным агентством «БелТА» в Telegram-канале видео с Тихановской, которая зачитывает с листа обращение к согражданам с призывом "к благоразумию и уважению закона". "Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади", — говорит оппозиционный кандидат.

Но протестующие все же собирались в разных районах Минска и других городов. Тем не менее столкновений с ОМОН избежать не удалось, а силовики гонялись за особо активными даже по дворам и штурмовали подъезды.

Фото: TUT.by
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что силовики действовали жестко, используя светошумовые гранаты и даже многозарядный ручной гранатомет ГМ-94.Так, якобы они обстреляли жильцов многоэтажек, кричавших им «позор».

Кроме того, появились свидетельства того, что силовики стали переходить на сторону протестующих. Много шума наделала фотография капитана милиции Егора Емельянова, который ушел в отставку на фоне акций протеста.

Протестующие и ОМОН разошлись примерно к 6 утра. После этого в республике появился Интернет, который все эти дни работал с большими перебоями.

Власти сделали выводы и запретили любую продажу пиротехники в стране, так как ее использовали оппозиционеры.

Официальных данных о пострадавших в третью ночь протестов пока нет.

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Комментарии (32)

Николай Привалов
Молодежь в этой ситуации пожалеть надо. Она не жила при СССР и не имеет практического представления о тех социальных гарантиях, которые там были для каждого.
Им всем хочется жить так, как в Европе. И это понятно.
Но им непонятно одно -по мановению ока этого не произойдет и если режим Лукашенко задавят, то белорусский народ сразу же попадет под жесточайший пресс или нашего или западного олигархата. Там уж как карта ляжет. Каждый из них стремится получить свою долю с этой добычи.
Страна немедленно вступит в ВТО, а это почти гарантия полного разрушения ныне сильного сельского хозяйства, промышленности.
Медицина, так же как и у нас - тут же будет разрушена. Одним словом, жизнь людей лучше не станет. Страна станет колонией. Молодежи понять это трудно. Они живут, по преимуществу, одним днем. Способность к аналитике, в следствии возраста, очень слабая или же отсутствует полностью.
Есть некоторая надежда на помощь "китайского дракона" в удержании власти, но слабая.
Поживем - увидим.
Modest_5e4ce41f7533b
Жизненная опытность учит, что мирный протест беспомощен против системы вооруженного насилия, помноженного на безнаказанность. Тут только два варианта: или система сломается, или протестующие создадут свою систему организованного насилия, что маловероятно. Помнится, "Беркут" начал разбегаться только после того,как в его сторону полетели пули, а не фейерверки. Думаю, что в ближайшие дни протест попрячется, но умиротворение будет призрачным.
Владислав М
После такого "диалога" с народом, власть Лукашенко потеряла последнее уважение народа.
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