Перед третьим днем протестов белорусские власти показали задержание «провокаторов беспорядков», среди которых назвали и россиян. Также местные СМИ сообщили о подкупе демонстрантов. Страну при необъяснимых обстоятельствах покинула альтернативный Лукашенко кандидат в президентской гонке - Светлана Тихановская, с которой не было связи даже у соратников.



Затем днем 11 августа появилось размещенное белорусским телеграфным агентством «БелТА» в Telegram-канале видео с Тихановской, которая зачитывает с листа обращение к согражданам с призывом "к благоразумию и уважению закона". "Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади", — говорит оппозиционный кандидат.