Белоруссия, день третий
Протесты в Белоруссии продолжились даже после отъезда главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской и зачитанного ею с листа призыва «не противостоять милиции, не выходить на площади».
Перед третьим днем протестов белорусские власти показали задержание «провокаторов беспорядков», среди которых назвали и россиян. Также местные СМИ сообщили о подкупе демонстрантов. Страну при необъяснимых обстоятельствах покинула альтернативный Лукашенко кандидат в президентской гонке - Светлана Тихановская, с которой не было связи даже у соратников.
Затем днем 11 августа появилось размещенное белорусским телеграфным агентством «БелТА» в Telegram-канале видео с Тихановской, которая зачитывает с листа обращение к согражданам с призывом "к благоразумию и уважению закона". "Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади", — говорит оппозиционный кандидат.
Но протестующие все же собирались в разных районах Минска и других городов. Тем не менее столкновений с ОМОН избежать не удалось, а силовики гонялись за особо активными даже по дворам и штурмовали подъезды.
СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что силовики действовали жестко, используя светошумовые гранаты и даже многозарядный ручной гранатомет ГМ-94.Так, якобы они обстреляли жильцов многоэтажек, кричавших им «позор».
Люди кричат силовикам из окон в Минске.— TUT.BY (@tutby) August 11, 2020
«Куда ты целишься? У тебя мама есть, космонавт?» pic.twitter.com/Q7OCkZTHmQ
Кроме того, появились свидетельства того, что силовики стали переходить на сторону протестующих. Много шума наделала фотография капитана милиции Егора Емельянова, который ушел в отставку на фоне акций протеста.
Протестующие и ОМОН разошлись примерно к 6 утра. После этого в республике появился Интернет, который все эти дни работал с большими перебоями.
Власти сделали выводы и запретили любую продажу пиротехники в стране, так как ее использовали оппозиционеры.
Официальных данных о пострадавших в третью ночь протестов пока нет.